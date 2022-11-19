"Мы за вами следим": журналисты WP рассказали о подполье, которое помогло освободить Херсон (фото)

По словам анонимного сотрудника спецслужб Украины, некоторых бойцов и членов сопротивления начали готовить еще до начала полномасштабной войны с Россией.

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В течение более чем восьми месяцев российской оккупации в Херсоне сформировалось подпольное движение сопротивления. Многие гражданские лица работали в тесной координации с кураторами из украинских спецслужб, о чем пишет The Washington Post.

По словам журналистов, помощь с оккупированных территорий — иногда вне досягаемости украинских ракет и артиллерии — оказалась для Киева ключом к осуществлению некоторых из его самых "отчаянных" атак.

Издание пишет, что люди часто не знали, кто из их соседей или сослуживцев также был бойцом сопротивления. В основном партизанам давали ненасильственные задания, такие как сокрытие оружия, выявление коллаборационистов или сообщение о том, где базируются российские солдаты. В Херсоне все это вылилось в неуловимый мятеж, на который опирались украинские военные во время контрнаступления.

История Игоря и Смоука

Мужчина по имени Игорь, член сопротивления в Херсоне, рассказал журналистам WP, что не знал имени сотрудника спецслужб, который с ним связался. Мужчина сказал, что он служил в Силах специальных операций Украины и хотел знать, заинтересован ли Игорь в том, чтобы помочь в борьбе с российскими оккупантами.

"Запишите меня", — ответил Игорь.

В материале сказано, что в течение нескольких месяцев они поддерживали связь через закодированное общение через Telegram. Иногда Игоря просили помочь определить места, откуда русские вели артиллерийский огонь, выдавать позиции российских солдат, техники.

По словам журналистов, в августе Игорь получил опасное задание, в рамках которого нужно было перепрятать тайник с оружием. Мужчина часто не был уверен в том, что останется жив. Один раз его схватили россияне и на протяжении 11 дней допрашивали в изоляторе, в котором также пытали и содержали людей.

Даже после этого Игорь, как сообщается, все еще общался с куратором из украинских спецслужб. Они обменивались зашифрованными посланиями, поскольку россияне отслеживали их переписку. В сентябре Игорь помог скорректировать огонь на российские грузовики, когда снял их местоположение на телефон.

Отмечается, что после освобождения Херсона Игорь и Смоук встретились в городе.

[ + – ] Игорь и Смоук в Херсоне Фото: WP

По словам другого куратора из спецслужб Украины, который говорил на условиях анонимности, партизаны помогали уничтожать командно-штабные машины россиян, машины связи, ПВО и РЭБ. Некоторые члены этого внутреннего сопротивления были обучены и подготовлены еще до вторжения России.

Ранее Фокус писал, что СМИ узнали, как "элиты" в РФ восприняли отступление из Херсона. Многие бизнесмены и чиновники считают бегство российских военных на юге Украины позором и следствием бардака в Кремле. Недовольство увеличивается, но желающих сопротивляться режиму Владимира Путина нет, отмечают журналисты.

Еще напомним, что РФ накопила ресурсы для пополнения своего арсенала. По мнению американских аналитиков, Россия запасла большое количество оружия и сырья еще до начала полномасштабного вторжения. Кроме того, РФ может рассчитывать на помощь Ирана и КНДР.