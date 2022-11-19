"Ми за вами стежимо": журналісти WP розповіли про підпілля, яке допомогло звільнити Херсон (фото)

За словами анонімного співробітника спецслужб України, деяких бійців та членів спротиву почали готувати ще до початку повномасштабної війни з Росією.

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Протягом більш як восьми місяців російської окупації у Херсоні сформувався підпільний рух опору. Багато цивільних осіб працювали у тісній координації з кураторами з українських спецслужб, про що пише The Washington Post.

За словами журналістів, допомога з окупованих територій — іноді поза досяжністю українських ракет та артилерії — виявилася для Києва ключем до здійснення деяких із його найвідчайдушніших атак.

Видання пише, що люди часто не знали, хто з їхніх сусідів чи товаришів по службі також був бійцем опору. Здебільшого партизанам давали ненасильницькі завдання, такі як приховування зброї, виявлення колабораціоністів чи повідомлення у тому, де базуються російські солдати. У Херсоні все це вилилося у невловимий заколот, на який спиралися українські військові під час контрнаступу.

Історія Ігоря та Смоука

Чоловік на ім'я Ігор, член опору у Херсоні, розповів журналістам WP, що не знав імені співробітника спецслужб, який із ним зв'язався. Чоловік сказав, що він служив у Силах спеціальних операцій України та хотів знати, чи зацікавлений Ігор у тому, щоб допомогти у боротьбі з російськими окупантами.

"Запишіть мене", — відповів Ігор.

У матеріалі сказано, що протягом кількох місяців вони підтримували зв'язок через закодоване спілкування через Telegram. Іноді Ігоря просили допомогти визначити місця, звідки росіяни вели артилерійський вогонь, видавати позиції російських солдатів, техніки.

За словами журналістів, у серпні Ігор отримав небезпечне завдання, в рамках якого потрібно було переховати схованку зі зброєю. Чоловік часто не був упевнений у тому, що залишиться живим. Одного разу його схопили росіяни та протягом 11 днів допитували в ізоляторі, в якому також катували та утримували людей.

Навіть після цього Ігор все ще спілкувався з куратором з українських спецслужб. Вони обмінювалися зашифрованими посланнями, оскільки росіяни відстежували їхнє листування. У вересні Ігор допоміг скоригувати вогонь на російські вантажівки, коли зняв їхнє місце на телефон.

Зазначається, що після звільнення Херсона Ігор та Смоук зустрілися у місті.

[ + – ] Ігор та Смоук у Херсоні Фото: WP

За словами іншого куратора зі спецслужб України, який говорив за умов анонімності, партизани допомагали знищувати командно-штабні машини росіян, машини зв'язку, ППО та РЕБ. Деякі члени цього внутрішнього опору були навчені та підготовлені ще до вторгнення Росії.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ дізналися, як "еліти" у РФ сприйняли відступ із Херсона. Багато бізнесменів і чиновників вважають втечу російських військових на півдні України ганьбою і наслідком бардаку в Кремлі. Невдоволення збільшується, але охочих чинити опір режиму Володимира Путіна немає, зазначають журналісти.

Ще нагадаємо, що РФ накопичила ресурси для поповнення свого арсеналу. На думку американських аналітиків, Росія запасла велику кількість зброї та сировини ще до початку повномасштабного вторгнення. Крім того, РФ може розраховувати на допомогу Ірану та КНДР.