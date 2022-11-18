"Війну ми програли": ЗМІ дізналися, як "еліти" у РФ сприйняли відступ із Херсона

Багато бізнесменів і чиновників вважають втечу російських військових на півдні України ганьбою і наслідком бардака у Кремлі. Невдоволення збільшується, але охочих опиратися режиму Володимира Путіна немає, зазначають журналісти.

Related video

Втеча російських окупантів із Херсона дуже болісно сприйняли "російські еліти". Про це пише видання "Медуза" з посиланням на джерела у Кремлі та бізнес-колах.

"Прийшло розуміння — справжню війну ми програли. Люди починають думати, як жити далі, яке місце в майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити, на чому грати", — каже співрозмовник, близький до підприємців з орбіти президента РФ Володимира Путіна.

На його думку, можливі реваншистські настрої та запит на нормалізацію ситуації. Політичний блок Кремля налаштований оптимістичніше — там сподіваються на розпад коаліції Заходу щодо підтримки України через високі ціни на енергоносії.

Москва сподівається на різку зміну політичної ситуації в Україні та відставку її президента Володимира Зеленського, але на чому ґрунтуються такі припущення, джерела "Медузи" не уточнили.

У Кремлі вірять, що через кілька місяців ЗС РФ стануть боєздатнішими після оголошеної Путіним мобілізації і зможуть переламати ситуацію на фронті.

Відступ армії РФ з Херсона — оцінка росіян

Співрозмовники "Медузи" в адміністрації президента Росії кажуть, що більшість росіян байдуже ставляться до відступу загарбників із Херсона.

"Суспільство майже не помічає цього, це йому не цікаво. "Приєднання" Херсона не встигли просунути у пропаганді, це перекрили мобілізацією. Спочатку думали, що це погано, а тепер, виходить, нещастя допомогло", — зауважили у Кремлі.

Незалежні соціологи підтверджують ці аргументи.

[ + – ] Майже третина росіян підтримує виведення військ із Херсона

Регіональні високопосадовці не вірять у здатність Москви переламати хід війни в Україні. Одне з джерел каже, що його регіон дуже далекий від Херсона і в ньому люди "живуть своїм життям".

"Те, що сталося в Херсоні, сприймається як ганьба і наслідок бардака в державі, начебто й підозрювали про нього, але не настільки", — коментує співрозмовник в одному з регіональних відділень партії "Єдина Росія".

Багато представників влади на місцях говорять про "відчуття чужої війни".

"Раніше "спецоперація" була тлом, який, можливо, навіть викликав привід для гордості. Особливо якщо ти нічим, крім офіційної інформації, не цікавився. Після мобілізації — це частина життя, але тебе про ці рішення ніхто не запитав. Це там нагорі воюють (та ще й без успіхів), а впливає на нас", — зазначило джерело.

У Росії з'явилася "партія мовчання"

Сумні настрої проникають у Кремль та уряд Росії. Джерела визнають повну закритість вищих ешелонів влади РФ через постійні військові невдачі.

"Нас ні в що не присвячують, багато дізнаємося з новин, причому українських та західних. Виглядає так, що постійно йдемо на поступки і ще намагаємося це приховати і сховати", — пояснило близьке до уряду джерело "Медузи".

За даними видання, найвищі чиновники РФ формують "партію мовчання". Її представники справно виконують доручення вищого керівництва з війни, але не піаряться на відкритих мілітарних заявах.

Співрозмовники вважають, що до цієї партії належать прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін та мер Москви Сергій Собянін. Проте, попри невдоволення, бізнес і політичні еліти не хочуть чинити опір режиму Путіна.

[ + – ] До "партії мовчання" входить прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін Фото: скриншот

"Просто хочеться, щоб усе це швидше закінчилося", — заявив один із чиновників.

Зазначимо, що британська розвідка допускає перекидання частини військових сил РФ з Херсона до міста Бахмут у Донецькій області. За даними східного угруповання ЗСУ, загарбники могли зібрати на сході України до 130 тисяч солдатів.

ЗС РФ продовжують обстрілювати звільнені населені пункти у Бериславському районі Херсонської області. Місцевим жителям поки що не рекомендують повертатися до регіону.

Пентагон вважає звільнення Херсона "значним досягненням" ЗСУ. Після відходу військові РФ почали споруджувати лінії оборони вздовж східного узбережжя Дніпра.