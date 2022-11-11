Звільнення Херсона: ЗСУ закликали тих, хто виїхав, поки не повертатися через обстріли (відео)

Окупанти, втікши на лівий берег Дніпра, обстрілюють звідти населені пункти, руйнуючи інфраструктуру та комунікації, які навряд чи встигнуть відновити до морозів.

Related video

Жителям звільнених районів Херсонської області, які виїхали під час окупації, поки що зарано повертатися додому. Про це глава Об'єднаного координаційного пресцентру "Сил оборони півдня України" Наталія Гуменюк заявила в ефірі телеканалу Freedom.

"Загалом ситуація досить напружена, динамічно розвивається, — зазначила Гуменюк. — Наші війська продовжують бойову роботу, ми продовжуємо, зокрема, й контрбатарейне протистояння, йде робота артилерії, використовується авіація. При цьому ворог намагається протидіяти і психологічно тиснути на населення тилових регіонів".

За її словами, звільнені населені пункти у Бериславському районі окупанти обстрілюють з лівого берега Дніпра. Це призводить до руйнування інфраструктури та комунікацій.

"Тому повертатися туди поки що не рекомендується, оскільки наближається зима і є ймовірність того, що відновити комунікації та обслуговування місцевого населення буде неможливо", — сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що це стосується і Нікопольського району, розташованого навпроти Запорізької АЕС. Окупанти обстрілюють з її території населені пункти, намагаючись викликати вогонь у відповідь.

"Але Збройні сили не ведуть вогонь по таких об'єктах критичної інфраструктури, як і по Каховській ГЕС", — запевнила Наталія Гуменюк.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони офіційно підтвердило, що частини ЗСУ зайшли в Херсон.

Також повідомлялося, що Збройні сили України звільнили Чорнобаївку в передмісті Херсона.