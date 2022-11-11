Тепер офіційно: розвідка підтвердила повернення Херсона під контроль України

У розвідці звернулися до окупантів, котрі залишилися в місті, з пропозицією здатися, якщо вони хочуть зберегти життя.

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Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до російських окупантів із пропозицією здатися.

"Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів — під вогневим контролем української армії, — попередили в ГУР. — Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений" .

У відомстві підкреслили, що російське командування кинуло своїх солдат напризволяще, порадивши їм переодягнутися в цивільний одяг і спробувати самостійно втекти з міста. Однак, розраховувати на це не варто.

"У вас є єдиний шанс уникнути загибелі — негайно здатися в полон", — заявили в ГУР, пообіцявши, що з полоненими поводитимуться відповідно до Женевських конвенцій, зокрема вони зможуть розраховувати на обмін.

З такою самою пропозицією Головне управління розвідки звернулося до українських громадян, яких насильно забрали в окупаційну армію, змусивши воювати проти співвітчизників. Їх закликали не боятися повідомляти про це українським військовим і під час допиту чесно відповідати на всі запитання.

Нагадаємо, вранці 11 листопада на площі біля будівлі Херсонської адміністрації вивісили український прапор. Уже за кілька годин містяни зустріли бійців ЗСУ в різних районах міста, над будівлею адміністрації підняли прапор України. ЗМІ повідомили, що першими в Херсон зайшли воїни полку "Азов".