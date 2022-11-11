Теперь официально: разведка подтвердила возвращение Херсона под контроль Украины

В разведке обратились к оставшимся в городе оккупантам с предложением сдаться, если они хотят сохранить жизнь.

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Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к российским оккупантам с предложением сдаться.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии, — предупредили в ГУР. — Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен".

В ведомстве подчеркнули, что российское командование бросило своих солдат на произвол судьбы, посоветовав им переодеться в гражданскую одежду и попытаться самостоятельно сбежать из города. Однако рассчитывать на это не стоит.

"У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", — заявили в ГУР, пообещав, что с пленными будут обращаться в соответствии с Женевскими конвенциями, в том числе они смогут рассчитывать на обмен.

С таким же предложением Главное управление разведки обратилось к украинским гражданам, которых насильно забрали в оккупационную армию, заставив воевать против соотечественников. Их призвали не бояться сообщать об этом украинским военным и во время допроса честно отвечать на все вопросы.

Напомним, утром 11 ноября на площади возле здания Херсонской администрации вывесили украинский флаг. Уже через несколько часов горожане встретили бойцов ВСУ в разных районах города, над зданием администрации подняли флаг Украины. СМИ сообщили, что первыми в Херсон зашли воины полка "Азов".