ВСУ зашли в Херсон: бойцов встречают в центре города, над зданием ОГА флаг Украины (фото)

Украинских военных увидели в Шуменском микрорайоне города и Камышанах. По данным СМИ, первыми в Херсон зашли воины полка "Азов".

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Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщил в Telegram местный журналист Константин Рыженко.

Корреспондент опубликовал в Telegram фотографии с украинскими военными в городе. По его сведениям, ВСУ заметили в Шуменском микрорайоне города. Эту же информацию подтвердило медиа "ҐРУНТ"

Очевидцы заметили украинских военных в Камышанах, поселке городского типа в Корабельном районе Херсона. Издание "Думская" дополняет, что первыми в город зашли воины полка "Азов".

Жители Херсона готовятся встречать воинов ВСУ в городе.

Тем временем, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram сегодняшнюю дату и поставил флаг Украины. Другие комментарии он не добавил.

"Судя по посту Ермака, 11 ноября войдет в историю как день начала освобождения Херсона", — заметил канал "Вертикаль".

Напомним, что российское Минобороны недавно отчиталось о выводе войск и техники из Херсона. Потерь у оккупантов якобы не допущено.

Фокус ранее писал, что утром 11 ноября возле здания Херсонской ОВА появился украинский флаг на постаменте памятника Героям Небесной сотни.

Утром 11 ноября стало известно, что украинские разведгруппы вышли на рубеж менее чем в 18 километрах от Херсона.