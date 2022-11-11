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Потерь нет: в Минобороны РФ уверяют о завершении вывода войск из Херсона

вывод войск из херсона
Войска РФ якобы завершили операцию

Оборонное ведомство утверждает, что они не оставили ни одной единицы техники или материального имущества при побеге на левый берег. А ВСУ якобы наносили удары, когда переправой переправлялись мирные жители.

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Российские войска вместе с военной техникой завершили отступление их Херсона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве заявляют, что 11 ноября в 5 утра ВС РФ завершили отступление на левый берег Днепра. Заявляется, что армия не потеряла ни одной единицы техники. Потерь среди военных, вооружения, материального имущества и военной техники "не допущено".

Утверждается, что все войска заняли новые оборонные рубежи по левому берегу Днепра. Все позиции были подготовлены заранее. Вместе с тем оккупанты обвинили украинскую армию в "попытке сорвать перевозку мирных жителей и войск" на левый берег. Были нанесены ударами из HIMARS по переправе, но украинское ПВО якобы сбило 28 ракет, еще 5 были отклонены от целей.

Также враг уверяет, что ВСУ смогли продвинуться на не более чем 10 км. А удары российской артиллерии якобы остановили украинскую армию в 30-40 км от места переправы.

Добавим, что в российских телеграм-каналах в ночь с 10 на 11 ноября писали о массовых ударах ВСУ по отступающим войскам РФ.

Российские телеграмм-каналы о переправе на левый берег Днепра Fullscreen
Российские телеграмм-каналы о переправе на левый берег Днепра
Российские телеграмм-каналы о переправе на левый берег Днепра Fullscreen
Российские телеграмм-каналы о переправе на левый берег Днепра
Российские телеграмм-каналы о переправе на левый берег Днепра Fullscreen
Российские телеграмм-каналы о переправе на левый берег Днепра
Российские телеграмм-каналы о переправе на левый берег Днепра
Российские телеграмм-каналы о переправе на левый берег Днепра
Российские телеграмм-каналы о переправе на левый берег Днепра

Напомним, возле здания Херсонской ОВА появился украинский флаг на постаменте памятника Героям Небесной сотни. Тем временем ВСУ все ближе приближаются к окраинам Херсона. Украинские военные освободили десятки населенных пунктов.