Потерь нет: в Минобороны РФ уверяют о завершении вывода войск из Херсона

Оборонное ведомство утверждает, что они не оставили ни одной единицы техники или материального имущества при побеге на левый берег. А ВСУ якобы наносили удары, когда переправой переправлялись мирные жители.

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Российские войска вместе с военной техникой завершили отступление их Херсона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве заявляют, что 11 ноября в 5 утра ВС РФ завершили отступление на левый берег Днепра. Заявляется, что армия не потеряла ни одной единицы техники. Потерь среди военных, вооружения, материального имущества и военной техники "не допущено".

Утверждается, что все войска заняли новые оборонные рубежи по левому берегу Днепра. Все позиции были подготовлены заранее. Вместе с тем оккупанты обвинили украинскую армию в "попытке сорвать перевозку мирных жителей и войск" на левый берег. Были нанесены ударами из HIMARS по переправе, но украинское ПВО якобы сбило 28 ракет, еще 5 были отклонены от целей.

Также враг уверяет, что ВСУ смогли продвинуться на не более чем 10 км. А удары российской артиллерии якобы остановили украинскую армию в 30-40 км от места переправы.

Добавим, что в российских телеграм-каналах в ночь с 10 на 11 ноября писали о массовых ударах ВСУ по отступающим войскам РФ.

[ + – ] Российские телеграмм-каналы о переправе на левый берег Днепра [ + – ] Российские телеграмм-каналы о переправе на левый берег Днепра [ + – ] Российские телеграмм-каналы о переправе на левый берег Днепра

Напомним, возле здания Херсонской ОВА появился украинский флаг на постаменте памятника Героям Небесной сотни. Тем временем ВСУ все ближе приближаются к окраинам Херсона. Украинские военные освободили десятки населенных пунктов.