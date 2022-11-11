Возле здания Херсонской ОВА появился флаг Украины (фото)

Украинский символ появился на постаменте памятника Героям Небесной сотни, оккупанты демонтировали монумент в июле. Российские войска выходят из города, они переодеваются в гражданскую одежду, надеясь, что их не заметят.

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Возле здания Херсонской областной военной администрации ОВА появился флаг Украины. Фотографию показал в Telegram херсонский журналист Константин Рыженко

"Движение сопротивления передает привет. Слава Украине. Фото сейчас", — подписал он фото.

Судя по кадру, флаг разместили на постаменте памятника Героям Небесной сотни. Российские оккупанты демонтировали этот монумент еще 14 июля этого года, также в городе уничтожали монументы героям АТО/ООС.

"Центр Херсона, партизаны работают", — подписали фото местные Telegram-каналы.

Ситуация в Херсоне — россияне переодеваются в гражданскую одежду

В херсонских пабликах пишут о продолжении вывода российских войск из Херсона на левый берег Днепра. В городе ситуация относительно спокойная.

"За ночь вывели где-то половину войск, осталось еще примерно столько же. Большая часть ра…стов переоделась в гражданскую одежду и пытается спрятаться (это им не поможет). В Каховском районе тоже относительно тихо", — говорят очевидцы.

Фокус ранее писал о приближении ВСУ к окраинам Херсона. По данным украинских военкоров, город находится в зоне действия ствольной артиллерии. Утром 11 ноября сообщалось о звуках выстрелов.

Напомним, что на юге Украины Силы обороны освободили 41 населенный пункт. Теперь спасатели проведут разминирование освобожденных территорий.

Британские СМИ писали о важности Херсона для ВСУ в стратегическом плане. Украинские войска смогут обстреливать военные объекты РФ в Крыму из РСЗО HIMARS.

Командующий оккупантами в Украине Сергей Суровикин обещал, что отведенные части войск из Херсона и правого берега Днепра задействуют в наступлении на других направлениях.