Освобождение Херсона позволит ВСУ обстреливать дороги в Крым, — Financial Times

Три важные дороги, которые идут через мосты, и ряд важных российских логистических объектов окажутся в досягаемости РСЗО HIMARS. Критически важный для России маршрут, через который шло снабжение войск с полуострова, будет под угрозой.

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что США наблюдают отвод российских войск из Херсона. Об этом сообщает CNN.

"Вы наблюдаете отвод российских войск из Херсона, мы наблюдаем начало этого. Вчера было объявление министра обороны Шойгу. И это происходит", — сказал Милли.

Во время пресс-конференции в Нью-Йорке генерал Милли заявил, что Россия сосредоточила до 30 тысяч войск к северу от Днепра, и чтобы перебросить всех их на южную часть, понадобятся несколько дней или даже недель.

Financial Times отмечает, что, помимо символического значения Херсона как единственного захваченного Россией областного центра за 8 месяцев, в течение которых продолжается масштабное вторжение, город важен еще и в стратегическом плане. Он находится примерно в 100 км от перешейка, который связывает материковую часть Украины с Крымом и через который российские войска получают снабжение.

Таким образом, три важные дороги, которые идут через мосты, и ряд важных российских логистических объектов, в т.ч. складов боеприпасов, окажутся в досягаемости систем HIMARS. И критически важный для России маршрут, через который шло снабжение войск с полуострова, будет под угрозой.

Херсонская область, которая расположена на правом берегу Днепра, стратегически важна, поскольку предоставляет возможность взять под огневой контроль дороги из Крыма, пояснял Сергей Казан, советник Минобороны Украины. По его словам, взятие Херсона станет серьезным ударом для российских войск.

К тому же, РФ в таком случае понадобится перебрасывать больше войск на южное направление, чтобы защитить подступы к аннексированному полуострову.

По мнению генерала американской армии Марка Милли, потери Украины и РФ в войне примерно сопоставимы и оцениваются в более чем 100 тысяч погибших и раненых для каждой стороны.

Ранее Фокус сообщал, что исследователь военных конфликтов ожидает конца войны с РФ летом 2023 года. К этому времени российские войска будут полностью изгнаны с суверенной территории Украины. Важнейшая роль в этом отводится логистике.