Звільнення Херсона дозволить ЗСУ обстрілювати дороги в Крим, — Financial Times

Три важливі дороги, що йдуть через мости, і низка важливих російських логістичних об'єктів опиняться у досяжності РСЗВ HIMARS. Критично важливий для Росії маршрут, через який йшло постачання військ із півострова, буде під загрозою.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що США спостерігають відведення російських військ із Херсона. Про це повідомляє CNN.

"Ви спостерігаєте відведення російських військ із Херсона, ми спостерігаємо початок цього. Учора було оголошення міністра оборони Шойгу. І це відбувається", — сказав Міллі.

Під час пресконференції в Нью-Йорку генерал Міллі заявив, що Росія зосередила до 30 тисяч військ на північ від Дніпра, і щоб перекинути їх на південну частину, знадобляться кілька днів або навіть тижнів.

Financial Times зазначає, що крім символічного значення Херсона як єдиного захопленого Росією обласного центру за 8 місяців, протягом яких триває масштабне вторгнення, місто важливе ще й у стратегічному плані. Він знаходиться приблизно за 100 км від перешийка, що пов'язує материкову частину України з Кримом і через який російські війська отримують постачання.

Так, три важливі дороги, що йдуть через мости, та низка важливих російських логістичних об'єктів, зокрема складів боєприпасів, опиняться у досяжності систем HIMARS. І критично важливий для Росії маршрут, через який йшло постачання військ із півострова, буде під загрозою.

Херсонська область, яка розташована на правому березі Дніпра, є стратегічно важливою, оскільки надає можливість взяти під вогневий контроль дороги з Криму, пояснював Сергій Казан, радник Міноборони України. За його словами, взяття Херсона стане серйозним ударом для російських військ.

До того ж, РФ у такому разі знадобиться перекидати більше військ на південний напрямок, щоб захистити підступи до анексованого півострова.

На думку генерала американської армії Марка Міллі, втрати України та РФ у війні приблизно співставні й оцінюються у понад 100 тисяч загиблих і поранених для кожної сторони.

Раніше Фокус повідомляв, що дослідник воєнних конфліктів очікує кінця війни з РФ влітку 2023 року. На цей час російські війська будуть повністю вигнані із суверенної території України. Найважливіша роль цьому відводиться логістиці.