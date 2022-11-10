Понад 100 тисяч військових убито або поранено в Україні: у Пентагоні заговорили про втрати

На думку генерала армії США Марка Міллі, кількість бойових втрат України та Росії може приблизно співпадати.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі повідомив, що за час повномасштабної війни в Україні загинули або отримали поранення понад 100 тисяч російських військовослужбовців. Приблизно таких самих втрат могла зазнати українська сторона. Про це генерал США розповів під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка, про що пише Російська служба BBC.

"Йдеться про кількість убитих та поранених російських військових на рівні значно більше 100 тисяч. Ймовірно, те саме — з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань", — сказав Марк Міллі.

За словами американського генерала, російсько-українська війна забрала приблизно 40 тисяч життів мирних українців. У повідомленні також наголошується, що Марк Мілі не називає джерела, на які спирається.

В свою чергу, у генеральному штабі ЗСУ вважають, що на війні в Україні загинуло понад 77 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. У самій же РФ востаннє згадували про втрати 21 вересня, стверджуючи, що загинуло лише 5937 російських військових.

Щодо втрат з українського боку, то в червні влада України повідомляла про приблизно 10 тисяч загиблих воїнів ЗСУ.

У публікації також йдеться про те, що Російська служба BBC спільно з "Медіазоною" та командою волонтерів займається збором даних про російських військових, які загинули в Україні. На цей час у виданні нарахували понад 6200 убитих із російської сторони.

Дані про російські втрати також іноді прослизають у промовах високопосадовців РФ. Наприклад, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров у вересні обмовився про понад 3300 чеченських родин, чиїх родичів було вбито на війні в Україні.

Нагадаємо, що російська бригада морської піхоти зазнала рекордних втрат на східному напрямку.

Також Фокус писав про те, що під час контрнаступальних дій ЗСУ російська армія втрачає приблизно по 10 танків на день.