Кадиров проговорився про кількість знищених окупантів: скільки їх і де

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Група "Інформаційний опір" із початку березня фіксує імена російських окупантів, яких публічно поховали або в самій Росії публічно визнали знищеними. На 14 вересня зафіксовано 6181 ім'я, прив'язане до конкретного населеного пункту (ще є півтори сотні імен, щодо неповні дані). Загалом похорон зафіксовано в 3027 населених пунктах.

Лідери за кількістю знищених:

Дагестан — 285

Бурятія — 253

Краснодарський край — 236

Башкортостан — 207

Волгоградська область — 193

Подолали позначку в 100 похоронів:

Забайкалля — 155

Оренбурзька область — 146

Челябінська область — 141

Чечня — 137

Пермський край — 130

Саратівська область — 129

Ростовська область — 129

Північна Осетія — 128

Свердловська область — 127

Ставропольський край — 124

Татарстан — 123

Алтайський край — 122

Самарська область — 109

Ульянівська область — 103

Тива — 101

Для порівняння:

Москва — 21

СПб — 47

Тимчасово окупований Севастополь — 57

Ці дані дуже неповні. Тому що Росія ховає справжні втрати. Але ці цифри є максимально підтверджені, від цього ядра можна екстраполювати.

[ + – ] Підтверджені згідно з відкритими даними втрати ЗС Росії у війні проти України Фото: Група "Інформаційний спротив"

За непрямими ознаками можна говорити, що кількість похованих уже приблизно в 6-7 разів більше, ніж публічно зафіксовано. Якщо додати до цього зниклих безвісти — саме вийдуть ті цифри, якими оперує Генштаб.

У деяких регіонах кількість убитих окупантів може бути ще більшою. Наприклад, Кадиров довгий час взагалі не визнавав жодних втрат. Потім, коли вже були підтвердження десятків убитих кадирівців, визнав 4 трупи. На сьогодні зафіксовано 137 убитих із Чечні.

І ось учора Кадиров розповів про те, що на обліку стоять сім'ї понад 3300 "працівників правоохоронних органів Чечні", які загинули "під час виконання службового обов'язку". Річ у тому, що роком раніше чиновники Чеченської республіки офіційно озвучували цифру 1500 "правоохоронців".

Виходить, що з можливими поправками на інші інциденти (кримінал, Сирія тощо), в Україні вбито близько 1500 кадирівців. Тобто співвідношення публічних/непублічних у співвідношенні 1 до 10+.

Так точно не скрізь, але наявність великої прихованої частини втрат стає аксіомою. Своїм зізнанням Кадиров ставить у незручне становище керівництво Міноборони РФ. Трохи пізніше дам аналіз структури підтверджених російських втрат. Там багато сюжетів, які потребують окремого опису. Зокрема є багатий фактаж для конспірології на етнічні теми.

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