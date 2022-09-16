Кадиров проговорився про кількість знищених окупантів: скільки їх і де
"Своїм зізнанням Рамзан Кадиров підставив керівництво Міноборони РФ, яке завзято мовчить, але більше не в змозі приховати масштаби втрат російської армії на війні в Україні". Думка.
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Група "Інформаційний опір" із початку березня фіксує імена російських окупантів, яких публічно поховали або в самій Росії публічно визнали знищеними. На 14 вересня зафіксовано 6181 ім'я, прив'язане до конкретного населеного пункту (ще є півтори сотні імен, щодо неповні дані). Загалом похорон зафіксовано в 3027 населених пунктах.
Лідери за кількістю знищених:
- Дагестан — 285
- Бурятія — 253
- Краснодарський край — 236
- Башкортостан — 207
- Волгоградська область — 193
- Подолали позначку в 100 похоронів:
- Забайкалля — 155
- Оренбурзька область — 146
- Челябінська область — 141
- Чечня — 137
- Пермський край — 130
- Саратівська область — 129
- Ростовська область — 129
- Північна Осетія — 128
- Свердловська область — 127
- Ставропольський край — 124
- Татарстан — 123
- Алтайський край — 122
- Самарська область — 109
- Ульянівська область — 103
- Тива — 101
- Для порівняння:
- Москва — 21
- СПб — 47
- Тимчасово окупований Севастополь — 57
Ці дані дуже неповні. Тому що Росія ховає справжні втрати. Але ці цифри є максимально підтверджені, від цього ядра можна екстраполювати.
За непрямими ознаками можна говорити, що кількість похованих уже приблизно в 6-7 разів більше, ніж публічно зафіксовано. Якщо додати до цього зниклих безвісти — саме вийдуть ті цифри, якими оперує Генштаб.
У деяких регіонах кількість убитих окупантів може бути ще більшою. Наприклад, Кадиров довгий час взагалі не визнавав жодних втрат. Потім, коли вже були підтвердження десятків убитих кадирівців, визнав 4 трупи. На сьогодні зафіксовано 137 убитих із Чечні.
І ось учора Кадиров розповів про те, що на обліку стоять сім'ї понад 3300 "працівників правоохоронних органів Чечні", які загинули "під час виконання службового обов'язку". Річ у тому, що роком раніше чиновники Чеченської республіки офіційно озвучували цифру 1500 "правоохоронців".
Виходить, що з можливими поправками на інші інциденти (кримінал, Сирія тощо), в Україні вбито близько 1500 кадирівців. Тобто співвідношення публічних/непублічних у співвідношенні 1 до 10+.
Так точно не скрізь, але наявність великої прихованої частини втрат стає аксіомою. Своїм зізнанням Кадиров ставить у незручне становище керівництво Міноборони РФ. Трохи пізніше дам аналіз структури підтверджених російських втрат. Там багато сюжетів, які потребують окремого опису. Зокрема є багатий фактаж для конспірології на етнічні теми.Важливо