Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна

Кадиров проговорився про кількість знищених окупантів: скільки їх і де

"Своїм зізнанням Рамзан Кадиров підставив керівництво Міноборони РФ, яке завзято мовчить, але більше не в змозі приховати масштаби втрат російської армії на війні в Україні". Думка.

Олексій Копитько
Олексій Копитько
Радник міністра оборони України
648
Рамзан Кадиров, кадирівці, кадирівець, вантаж 200, Кадиров загиблі
Фото: ТАСС | Рамзан Кадиров проговорився, скільки "кадирівців" загинуло в Україні
Related video

Група "Інформаційний опір" із початку березня фіксує імена російських окупантів, яких публічно поховали або в самій Росії публічно визнали знищеними. На 14 вересня зафіксовано 6181 ім'я, прив'язане до конкретного населеного пункту (ще є півтори сотні імен, щодо неповні дані). Загалом похорон зафіксовано в 3027 населених пунктах.

Лідери за кількістю знищених:

  • Дагестан — 285
  • Бурятія — 253
  • Краснодарський край — 236
  • Башкортостан — 207
  • Волгоградська область — 193
  • Подолали позначку в 100 похоронів:
  • Забайкалля — 155
  • Оренбурзька область — 146
  • Челябінська область — 141
  • Чечня — 137
  • Пермський край — 130
  • Саратівська область — 129
  • Ростовська область — 129
  • Північна Осетія — 128
  • Свердловська область — 127
  • Ставропольський край — 124
  • Татарстан — 123
  • Алтайський край — 122
  • Самарська область — 109
  • Ульянівська область — 103
  • Тива — 101
  • Для порівняння:
  • Москва — 21
  • СПб — 47
  • Тимчасово окупований Севастополь — 57

Ці дані дуже неповні. Тому що Росія ховає справжні втрати. Але ці цифри є максимально підтверджені, від цього ядра можна екстраполювати.

Втрати РФ, втрати ЗС РФ, дагестан втрати, чечня втрати, загиблі військові Росії Fullscreen
Підтверджені згідно з відкритими даними втрати ЗС Росії у війні проти України
Фото: Група "Інформаційний спротив"

За непрямими ознаками можна говорити, що кількість похованих уже приблизно в 6-7 разів більше, ніж публічно зафіксовано. Якщо додати до цього зниклих безвісти — саме вийдуть ті цифри, якими оперує Генштаб.

У деяких регіонах кількість убитих окупантів може бути ще більшою. Наприклад, Кадиров довгий час взагалі не визнавав жодних втрат. Потім, коли вже були підтвердження десятків убитих кадирівців, визнав 4 трупи. На сьогодні зафіксовано 137 убитих із Чечні.

І ось учора Кадиров розповів про те, що на обліку стоять сім'ї понад 3300 "працівників правоохоронних органів Чечні", які загинули "під час виконання службового обов'язку". Річ у тому, що роком раніше чиновники Чеченської республіки офіційно озвучували цифру 1500 "правоохоронців".

Виходить, що з можливими поправками на інші інциденти (кримінал, Сирія тощо), в Україні вбито близько 1500 кадирівців. Тобто співвідношення публічних/непублічних у співвідношенні 1 до 10+.

Так точно не скрізь, але наявність великої прихованої частини втрат стає аксіомою. Своїм зізнанням Кадиров ставить у незручне становище керівництво Міноборони РФ. Трохи пізніше дам аналіз структури підтверджених російських втрат. Там багато сюжетів, які потребують окремого опису. Зокрема є багатий фактаж для конспірології на етнічні теми.

Джерело

Важливо
Куди зник Пушилін: хто вирішує, де йому жити і коли померти
Куди зник Пушилін: хто вирішує, де йому жити і коли померти