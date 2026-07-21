На території України немає законних цілей: чому Росія не має права на свої удари з великої відстані

Відповідно до профільних міжнародних норм, що знаходять відображення як у політичних заявах, так і в рішеннях держав та міжнародних інституцій, Росія вчиняє проти України акт

1) НЕЗАКОННОЇ та

2) НЕПРОВОКОВАНОЇ

збройної агресії.

Розумієте? НЕЗАКОННОЇ.

Тому на території України завідомо немає жодної ЗАКОННОЇ мети. Взагалі. У жодному разі. Навіть найвійськовіша мета — вона апріорі НЕЗАКОННА.

Що стосується Росії — все навпаки. Адже Росія — злочинець.

ВСЕ

1) військові цілі,

2) об’єкти подвійного призначення та

3) цілі, що мають значення для продовження НЕЗАКОННОЇ збройної агресії проти України

є ЗАКОННИМИ.

Нападати на "Нову пошту" — незаконно. А на Wildberries — ЗАКОННО. Тим більше, що Wildberries активно продає засоби для нападу на українців та захисту окупантів, воєнних злочинців.

Відео дня

Завдавати ударів по українських портах і кораблях — незаконно. А по російських — ЗАКОННО.

Стріляти в українських військових — це злочин. А в російських — ЗАКОННО, доки Росія вчиняє акт незаконної агресії.

Навіть коли наші військові фізично перебувають і діють на території РФ — вони діють законно, в межах законної оборони.

Доки триває акт збройної незаконної агресії, Росія — злочинець, а Україна — жертва, яка діє в межах законної оборони.

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Ба більше. Україна — надзвичайно цивілізована й терпляча жертва агресії, яка роками робила все можливе для деескалації, не відповідаючи симетрично на звірства росіян. Хоча левова частка симетричних відповідей була б цілком ЗАКОННОЮ в межах необхідної оборони. До того ж раніше Україна була змушена дуже ретельно обирати між ЗАКОННИМИ цілями.

Наразі Україна експоненціально збільшує кількість і якість засобів для завдавання ударів на великі відстані. Тепер можливостей стало більше, а спектр цілей, яких можна досягти за допомогою розумних засобів, щодня розширюється.

Дорогі росіяни. Вам слід якнайшвидше усвідомити, скільки ЗАКОННИХ цілей для ударів України знаходиться навколо вас.

Підказка. Україна зруйнувала цілісну систему ППО РФ над окупованими територіями Криму, Запорізької та Херсонської областей, а також в акваторії Азовського моря. Ви щодня можете спостерігати відеопідтвердження, коли ДЕСЯТКИ дронів атакують на свій вибір цілі, які Росія не здатна захистити.

У якийсь момент (незабаром) Україна отримає можливість ефективно атакувати десятками дронів, обираючи цілі аж до Уралу. Десятки дронів прориватимуть оборону одразу на кількох напрямках і діятимуть на власний розсуд. Їх вистачить не тільки на НПЗ. Більш-менш сховатися можна буде лише в периметрі МКАД. І то — доки не запрацює українська балістика.

Тож вам варто не знімати відео, а йти до стін Кремля й висловлювати свою позицію, вимагати припинення незаконної агресії.

Раніше потрапити під каток путінської репресивної машини було страшніше, адже війна об’єктивно точилася на території України. Але тепер усе змінилося. Баланс ризиків принципово інший.

Не кажучи вже про примусову мобілізацію, яка наразі проводиться точково, але восени набуде масового характеру.

Війна розгортатиметься навколо вас. Ключ до її припинення — у Кремлі.

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