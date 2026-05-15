Масована атака на Україну — спроба зігнати образу за знищений Чорноморський флот

13 травня ж святкують День Чорноморського флоту ВМФ РФ. У Севастополі та Новоросійську традиційно відбувалися масштабні урочистості. Але цього року на севастопольських ресурсах я навіть не відразу знайшов новини про велике свято. Вранці крадькома запостив привітання місцевий гауляйтер Развозжаєв (а потім забив стрічку газифікацією, розвитком виноробства та ін. комунальщиною), його мляво процитували.

Учора в Будинку офіцерів ЧФ відбувся ранок для дорослих, який назвали "балом". І, власне, все з помітного. Навіть під постом гауляйтера є глумливі коментарі про особливу міць флагмана флоту — крейсера "Москва".

Аналіз російських медіа показує, що день ЧФ РФ активніше святкують на Уралі, в Сибіру (у Красноярську душевні привітання зібрали), частково в Москві, ніж на Чорному морі.

Мабуть, щось сталося.

