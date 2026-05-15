13 мая же отмечается День Черноморского флота ВМФ РФ. В Севастополе и Новороссийске традиционно проходили масштабные торжества. Но в этом году на севастопольских ресурсах я даже не сразу нашел новости о великом празднике. Утром украдкой запостил поздравление местный гауляйтер Развозжаев (а потом забил ленту газификацией, развитием виноделия и др. коммунальщиной), его вяло процитировали.

Вчера в Доме офицеров ЧФ прошел утренник для взрослых, который назвали "балом". И, собственно, все из заметного. Даже под постом гауляйтера есть глумливые комментарии об особой мощи флагмана флота — крейсера "Москва".

Анализ российских медиа показывает, что день ЧФ РФ активнее отмечают на Урале, в Сибири (в Красноярске душевные поздравления собрали), частично в Москве, чем на Черном море.

Видимо, что-то случилось.

