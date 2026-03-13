Война в Иране не спасет РФ: как удар по Тихорецку ускоряет деградацию российской нефтяной отрасли

ЦСО "А" СБУ поразил дронами Тихорецкий нефтяной узел в Краснодарском крае. Красиво горят резервуары, создавая атмосферу саудовско-дубайского лоска.

Кубанские власти поначалу бодро сообщили, что сбито 30 беспилотников, часть обломков упала на нефтебазу, возник аккуратный пожар на площади 150 кв. м.

Через пару часов они еще бодрее отрапортовали, что все хорошо, ситуация развивается позитивно, площадь пожара увеличилась в 25 раз, до 3,8 тыс. кв. м, в силу незначительности инцидента перекрыта огибающая нефтеобъект дорога, снимать и восхищаться можно только с шоссе "Кавказ"…

Что тут важно?

1. В России действует монструозная система магистральных нефтепроводов, которые гонят нефть от месторождений в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и др. к исходящим точкам на юге и западе страны.

Трубы упираются в порты либо в нефтеперерабатывающие/нефтехимические заводы.

Поддержание работоспособности всей сети, которая находится в ведении компании "Транснефть", зависит от нескольких ключевых хабов, управляющих потоками. Ибо что-то надо планово ремонтировать, что-то где-то наращивать/выводить из эксплуатации и т.д.

Основных хабов не так много. Самара, Унеча (расщепляет нефтепровод "Дружба" в Брянской области), уже знакомый нам Альметьевск. Для юга России — это актуальный ныне Тихорецк.

Если грубо: объекты в Тихорецке принимают по нескольким трубам входящие потоки со стороны хаба в Самаре (скажем, нефтепровод "Куйбышев — Тихорецк" наращивает до 52 млн тонн в год), а также со стороны Каспия и Северного Кавказа. Там есть небольшой поток нефти из Азербайджана и кусочек экспорта из Казахстана.

Затем все это перераспределяют на две стратегические точки — порт Новороссийск и нефтекластер в Туапсе (порядка 12–15 млн тонн). В частности, исходящая из Тихорецкой ПС труба упирается в резервуарный парк НПС "Грушовая", который питает нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске.

Есть еще третья исходящая труба из Тихорецка, которая вела к Лисичанскому НПЗ. Сейчас отрезки этой трубы играют вспомогательную роль в Ростовской области.

И не забываем: речь не только о сырой нефти, из Волгограда через Тихорецк к Новороссийску идет труба с дизелем (порядка 6 млн тонн в год).

Итого.

22/23 февраля ЦСО "А" СБУ поразил НПС "Калейкино" (структура компании "Транснефть-Прикамье"), которая служит ядром нефтяного хаба в Альметьевске.

11/12 марта ЦСО "А" СБУ поразил линейную производственно-диспетчерскую станцию в Тихорецке.

В промежутке, в ночь на 2 марта СБУ с коллегами из других структур Сил обороны Украины наведались в Новороссийск, где неслабо потрепали недобитые корабли ЧФ РФ, а также потрогали терминал "Шесхарис".

Атаки на Альметьевск и Тихорецк — это значительно больше, чем просто красиво поджечь резервуары. Это угроза российской нефтяной отрасли на системном уровне.

На картинке 1: фиолетовое — резервуарные парки, розовое — НПЗ.

На картинке 2: Тихорецкий нефтяной узел.

2. Относительно ущерба.

Если рассмотреть структуру Тихорецкого нефтяного узла, то основные элементы:

резервуарный парк;

перекачивающие станции;

узлы ввода присадок;

диспетчерская инфраструктура.

Резервуары горят очень наглядно. Их повреждение неприятно. Например, 5 лет назад "Транснефть" построила в Тихорецке резервуар на 50 тыс. куб. м для приема нефти из магистрального нефтепровода "Малгобек – Тихорецк" (из Ингушетии). Строили год. Должен был служить 50 лет. Если подобный сгорит, это много хлопот.

Но есть элементы, которые горят слабенько или вообще почти не горят, однако критически влияют на работу предприятия. Поэтому точный ущерб в публичном поле отследить сложно. Как правило, постфактум появляются новости: через такой-то период все восстановлено, объект заработал в рутинном режиме.

Деградация нефтяной отрасли и долгосрочные последствия – это хороший мотив для россиян задуматься о смене поведения. Ибо даже кризис в Персидском заливе по итогу не сильно поможет.

