Выключают свет, чтобы включить зверя: чего добивается Россия, атакуя жизнеобеспечение Украины
Нарастающие удары по системам жизнеобеспечения городов призваны, помимо прочего, включить в украинцах звериные инстинкты выживания, полагает военный эксперт Алексей Копытько. Но пока ничего такого не происходит — социальная прочность Украины оказалась намного выше, чем рассчитывал враг, народ держится, люди остаются людьми.
Нарастающие удары по системам жизнеобеспечения городов, в ряду прочих, решают прикладную ментальную задачу. Они бьют по базовому уровню в пирамиде потребностей человека. Чтобы перевести реакции как можно большего числа людей на физиологический уровень, по максимуму отключив социальные надстройки.
А уже на физиологическом уровне запустить программу выживания, только не совместного — а за счет других. За счет более слабых, менее напористых и морально неготовых к такой форме взаимодействия.
Представьте на секунду, что у россиян получилось бы переключить 5 городов — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу — в режим коллективного озверения. Чем бы все закончилось и насколько быстро?
Но нет.
Ошибка россиян, которую они воспроизводят с 2022 г. — недооценка свойств и прочности социальной ткани в Украине.
Украинцы обладают колоссальным опытом горизонтальной кооперации, в которой участвуют не только близкие (семья) и члены ближнего круга, но и люди с немалой дистанцией.
Украинцы по-прежнему склоны к немотивированному доверию. Быть скотиной продолжает оставаться постыдным.Важно
Поэтому, при всем очевидном ужасе, который нас окружает, Украина до сих пор не обрушилась. Что наверняка вызывает смятение у врага.
Да, запас прочности тает. Эластичность и прочность ткани потихоньку сыпятся. Но планы Кремля остаются нереализованными. Враг сам начинает ощущать боль от продолжения войны.
Ситуация объективно очень тяжелая. Но понимание тактики врага — это шанс выстроить оборону. Несмотря на все проблемы, стараться не звереть. Не замыкаться. Не стесняться искать помощь. Посильно помогать. Мы за счет этого не упали.
Не терять связь с реальностью, не сваливаться в иллюзию, но и не сжимать сознание до узенькой колеи. Сохранять форточки для выхода из ушатывающей рутины. Давать мозгам возможность остановиться и передохнуть. Что помогает из доступного, то и применяйте.
Сохраняйте контакт с людьми, которые могут встряхнуть.
Россия воюет с тем, чего не понимает, хотя думала иначе. Они сильно удивлены.
А мы рано или поздно себя переоценим.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно