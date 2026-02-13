Накануне Мюнхенской конференции, где точно будут и публично, и за закрытыми дверями обсуждать место Украины в контексте новой архитектуры безопасности, Силы обороны Украины подбросили пищи для размышлений.

12 февраля состоялась комбинированная (ракеты и дроны разных типов) атака на целый ряд российских объектов. Были поражены цели как на оккупированных территориях (middle-strike), так и в глубине России (дипстрайк).

История с арсеналом в Волгоградской области уже описана, по официальным каналам партнеры получат больше информации о средствах поражения.

Но самый зрелищный перфоманс организовал ЦСО "А" СБУ. Дроны Службы безопасности Украины дотянулись до НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Республике Коми.

Согласно предварительным данным, поражена установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти, отвечающая за начальную часть цикла переработки, что повлияет на все последующие. Красивый столб черного дыма все уже рассмотрели.

Формально – это не самый большой и не самый новый завод, его мощность — порядка 4 млн тонн нефти в год. Но главное – в другом.

Во-первых, дистанция, почти 1800 км по прямой. Но дроны ж летят по более сложной траектории, огибая ПВО. Общая дистанция будет под 2000 км. Чтобы говорить, рекорд это или не рекорд, надо знать точку запуска и детальный маршрут. Но и без этого ясно, что украинские дроны накрывают континент.

Во-вторых, досталось многострадальному "Лукойлу". Американцы технично отжимают зарубежные активы, СБУ поставила под сомнение добывающую инфраструктуру на Каспии. Каждый удар по НПЗ – это дестабилизация цепочек поддержки путинского режима. Все российские сырьевые олигархи могут примерить на себя эту схему.

Стран, которые в принципе могут запустить БПЛА на 2000 км, не так много. А поразить в боевых условиях НПЗ — совсем не каждому дано.

Игнорировать эти умения — не по-хозяйски. А вот как вписать в общие интересы — это задача со звездочкой.

Очевидно одно: раз Европа заинтересована, чтоб Украина воевала, пока не будет защищен европейский интерес (к чему честно подвел циничный рептилоид Вольфганг Ишингер), надо усилить поддержку тех, кто показывает результаты.

