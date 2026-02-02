Весна — через четыре недели: каких неприятностей ждать от РФ в феврале и как с этим бороться

Февраль.

Позади два месяца зимы. Остался самый лютый месяц, который точно подбросит испытаний, ибо так бывает всегда. Но год начался, январь мы как-то проползли. Можно оформить некоторые мнемонические узелки.

Как бы не развивались переговоры, как бы не изменилась ситуация с обстрелами в ближайшие морозные дни, есть вещи, которые не стоит упускать.

При всех очевидных проблемах, украинский тыл не дает Путину тех переговорных аргументов, на которые он явно рассчитывал к этому моменту. Россияне наверняка попробуют еще больше усилить прессинг, но по состоянию на сейчас они уже точно начали обсуждать сценарий "а что делать, если украинцы не сломаются зимой?".

Відео дня

Главным приоритетом остается ситуация на фронте.

Объективные факты и свидетельства с разных участков говорят, что общая динамика немного снизилась, однако давление россиян не ослабевает.

Снижение интенсивности связано как со значительными потерями оккупационных войск в декабре 2025 года, когда они лезли вперед, пытаясь выполнить планы при благоприятной погоде. Так и с похолоданием. В сумме российские войска берут короткие паузы на перегруппировку, чуть меняют тактику, но ползут по своим же трупам.

Например, в многократно "взятом" Купянске вместо беспорядочных и бесплодных попыток "восстановить положение" с помощью самоубийственных штурмовых действий на узких участках они перешли к усилению давления по всему периметру зоны контроля наших войск на левом берегу Оскола. Т.е. давления станет больше. Но для его поддержания им нужно задействовать дополнительные силы. Которые либо придется снять с других участков, либо пересмотреть какие-то планы для резервов…

Стало меньше информации о дипстрайках, но никуда не делись удары на среднюю дистанцию — по складам, транспорту, местам дисклокации и скопления живой силы врага. А также ценным ВВТ, в первую очередь — различным элементам ПВО (РЛС, пусковые и др.). За январь только СБС вывели из строя 9,5 тыс. российских оккупантов (около 5000 убитыми). Что меньше рекордных показателей декабря. Но суммарно за 2 месяца СБС выпилили 21,5 тыс. российских солдат (более 11 тыс. убитыми). Это — примерно треть от подтвержденных потерь россиян.

Т.е. за два зимних месяца боевые потери российской армии составляют около 60–62 тыс. человек, из которых порядка 30 тыс. — убитыми. Плюс какое-то число — небоевых. Самоубийства, наркотики, ДТП, неосторожное обращение с оружием, несчастные случаи и др. Плюс заболевшие. Плюс дезертиры. В целом суммарные потери российских войск на уровне 35 тыс. человек в месяц благодаря Силам обороны Украины уже стали данностью.

Озвученный план довести этот показатель до 50 тыс. имеет под собой основания, но, естественно, требует целого ряда мер.

Подчеркну, что в федеральном бюджете РФ на 2026 г. заложена компенсация на 160 тыс. ПЛАНОВЫХ похорон обычных солдат (не считая разных специальных категорий). Сейчас уровень российских потерь — чуть выше (на ~10%) их плана. Если потери вырастут, Кремлю придется пересматривать не только бюджет (это следствие), сколько подходы к набору людей (собираются привлечь в 2026 г. порядка 410 тыс. человек). И принимать решения.

***

Важно

Наступление ВС РФ на Покровском направлении провалилось: ВСУ уничтожили четыре взвода россиян (видео)

Вспомните зиму прошлого года.

В феврале россияне значительно активизировали удары по тылу, стало больше жертв среди гражданских, осуществлялось всестороннее информационное давление. Качали ужасно. Причем не только из Москвы. Базовая причина — условно полугодичный военный цикл переступил в нисходящую фазу.

Российские войска не достигли поставленных целей, но при этом исчерпали большую часть наступательного потенциала. Им было необходимо время на перегруппировку, пополнение и коррекцию целей. Как раз в такой момент открывается окно для переговоров.

Еще будучи главой ГУР, Кирилл Буданов сказал, что пространство для диалога возникнет в феврале. Как диалог завершится — это другой вопрос. Но сейчас российские войска подходят (или подошли) к высшей точке цикла, истощили значительную часть потенциала и заходят в фазу коррекции (примерно до апреля) перед следующим возможным циклом.

Ввиду чего возникнет традиционный вопрос — примет ли Путин решение продолжать еще на полгода? Что означает боевые действия до выборов в США.

Осенью 2025 г. Трамп заявил, что экономика РФ в непростом положении, Путин не готов идти на уступки, но "посмотрим через 6 месяцев". Это примерно конец февраля–март.

Т.е. объективно возникает период интенсивных дискуссий, который будет сопровождаться давлением на фронте (условно нисходящими), ударами по тылу (восходящими) и психологическим давлением (восходящим).

Как уже неоднократно писал: прикладная задача — не рассыпаться до апреля, чтобы Россия и США не выдавили за столом переговоров то, что Путин не может получить на фронте.

Что надо обязательно учитывать.

Характер войны меняется в силу тотального проникновения дронов. Это влияет и на традиционные циклы. Тренд №1 в российской армии — масштабирование сил беспилотных систем (которые они планируют довести до циклопического числа — 165 тыс. человек). Для этого они во многом копируют украинские подходы. В том числе — через создание воронок для втягивания гражданского сектора. Деревянное иерархичное российское войско в какой-то части явно адаптируется.

На уходящей неделе Минобороны РФ вместе с движением "Народный фронт" и при участии Минпромторга запустили очередной сетевой проект "Воентех". Цель — ускорить внедрение инноваций в ОПК. Догнать Украину по темпам военного креатива, но опередить за счет масштаба.

Эта фоновая история с дронами может изменить характер периода подготовки к новому наступательному циклу. Масштабирование станет более заметным к концу весны. Этот процесс может стать каплей, мотивирующей Кремль сходить в наступление еще раз. Часть ястребов наверняка увидит в нем шанс для перелома.

Но тема дронов так или иначе связана с международными контактами РФ. Россия во многом остается зависимой. И как тут пойдет — есть варианты.

***

Важно

Энергетическое перемирие и не только: что даст Украине второй раунд переговоров в Абу-Даби

Перед нами факты и целый спектр контекстов.

Главный факт — Украину (пока) не загнали в ситуацию безысходности. Идеальным вариантом было бы заморозить войну по ЛБС вчера и продолжать переговорные танцы. Такой опции пока нет. А если есть — надо брать.

Линейный сценарий предполагает к выборам в США:

порядка 200 тыс. убитых и столько же раненых российских солдат;

галопирующую деградацию российской экономики вследствие нарастания проблем, отдаление сроков нормализации и восстановления;

нарастание инфраструктурного, экономического, демографического и других кризисов в Украине;

отличную от нуля вероятность, что Россия превратит в руины, а затем получит контроль над кучами битого кирпича в районе Славянска и Краматорска (такую позицию в форме информирования о мнениях иностранных разведок озвучил Буданов).

Нам плохо.

Для России — плохо.

Для США — не решает задачи администрации Трампа.

Китай устраивает.

Европу устраивает. Но без европейской помощи (которая физически должна поступать с апреля) мы не пройдем даже линейный сценарий.

Нужен нелинейный, который устроит нас, Европу, подойдет действующей администрации Вашингтона, не вызовет изжоги у Китая, а в идеале — сохранит лицо Путину, чтоб он не сильно упирался.

При этом вероятность координации между Европой и США — величина исчезающая, а мотивация — противоположная. Тайминг на выработку такого сценария — до апреля. Иначе с высокой вероятностью запускается следующий полугодичный цикл войны.

Детально подсказывать что-то реалистичное в интернетах — излишне. Но ключевой маркер очевиден: стабилизация ЛБС, вероятно — в виде глубокой килл-зоны. Неприемлемый уровень потерь для РФ, деградация способности обслуживать войну, эскалация отложенных проблем — это корзинки, в которые должны падать наши действия и направляться усилия партнеров.

Весна через 4 недели.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно