Энергетическое перемирие и не только: что даст Украине второй раунд переговоров в Абу-Даби

Энергетическое перемирие и переговоры в Абу-Даби

Мини-сенсацией стало так называемое "энергетическое перемирие". Сначала были слухи, да еще и от зет-военкоров, поэтому было много сомнений и недоверия к этой информации. Но потом сам Трамп заявил, что из-за "сильного холода, такого же как в США", он "лично попросил Путина не обстреливать Киев и другие города и городки в течение недели". Наконец и Президент Зеленский подтвердил информацию об "энергетическом перемирии", поблагодарив Трампа. Но одновременно стало понятно, что Украина к этим договоренностям не имеет отношения.

Так что означает это "энергетическое перемирие"? Речь идет о скрытых договоренностях, которые были согласованы еще в Абу-Даби? Или там договаривались, но не договорились, и все решили просьбы Трампа и "жест доброй воли" со стороны Путина? И можно ли тогда говорить о "перемирии"? В "добрую волю" Путина украинцы как-то не очень верят. И поэтому есть пространство для интерпретаций мотивов и последствий "энергетического перемирия".

Почти наверняка можно сказать, что в Абу-Даби каких-то конкретных договоренностей по "энергетическому перемирию" не было, хотя эта тема, по словам Президента Зеленского и сообщениям западных СМИ, там обсуждалась. Если бы в Абу-Даби были договоренности об энергетическом перемирии, американцы, прежде всего Стив Уиткофф, сразу бы об этом сказали. Уиткофф после первого раунда переговоров в Абу-Даби изо всех сил пытался продемонстрировать положительные результаты этих переговоров и, соответственно, своей работы. И если бы именно тогда договорились об "энергетическом перемирии", Уиткофф обязательно бы об этом сказал, чтобы продемонстрировать свои переговорные успехи.

То, что сказал Трамп, видимо, так оно и было. Фактически, вместо официальных договоренностей состоялась банальная "понятейка", личная договоренность между Трампом и Путиным. Вроде бы все довольны. Но через сутки выходит Д. Песков, представитель Путина, и говорит, что это "перемирие" длится только до 1-го февраля. И кто кого обманывает? Похоже, что очередной раз в дураках оказался нынешний Президент США. Хорошо, что он понял (с большим опозданием), что российские удары зимой и в лютые морозы по энергетическим объектам Киева и других городов Украины создают настоящую гуманитарную катастрофу, и инициировал "энергетическое перемирие". Но сейчас надо понять другое: Путин снова его обманывает. Вместо недели "перемирия" Россия собирается выполнять его только 2-3 дня. И за "перемирие" россияне выдают банальную паузу в воздушных ударах по Киеву, что регулярно случалось и раньше.

То есть из этой истории не надо делать большие выводы и не стоит это "перемирие" воспринимать как пролог завершения войны и прелюдию к мирному соглашению. Это ситуативное реагирование Трампа на реальную и острую проблему, и ситуативная тактическая игра Путина по отношению к Трампу. Это не первое, и, видимо, не последнее временное (многодневное) условное "перемирие", которое объявляет Путин. Это его тактическая игра вокруг переговорного процесса.

Тем не менее, некоторые полезные выводы из этого "перемирия" надо сделать, а также необходимо их использовать в дальнейшем переговорном процессе.

Во-первых, вся эта история лишний раз показала, что Трамп остается очень важным и нужным для Путина, и ради Трампа российский диктатор готов на определенные политические жесты и даже уступки (пусть пока и чисто формальные). И Президенту США стоило бы использовать это более настойчиво и регулярно. Тогда будет и больше результатов в переговорном процессе. Кстати, также стало понятно, что между Кремлем и Белым домом происходит неофициальная коммуникация, о которой широкой общественности не сообщается.

Во-вторых, создан пусть и временный, формальный и показушный, но все же прецедент "энергетического перемирия". И он важен, как и локальные временные "перемирия" вокруг Запорожской АЭС. И если это возможно для Путина на несколько дней, то надо это делать более длительным. И на втором раунде переговоров обязательно надо ставить вопрос о пролонгации "энергетического перемирия" и его юридического оформления. И это надо делать не только украинской делегации, а в первую очередь американским переговорщикам.

Неофициальные договоренности не работают, как свидетельствует опыт и нынешней администрации США. В марте 2025 года США уже договаривались об энергетическом перемирии между РФ и Украиной. Но те договоренности не были формализованы юридически. И все завершилось быстрым провалом. Поэтому любые нынешние переговорные договоренности надо юридически оформлять. Иначе на следующем раунде переговоров российская сторона будет это пересматривать на свой лад. Это их типичная переговорная тактика, по свидетельству наших дипломатов.

То, что на втором раунде переговоров не будет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, не надо воспринимать как новый формат переговоров и выход США из переговоров о завершении российско-украинской войны. Главные американские представители в наших переговорах, скорее всего, будут отсутствовать временно, в связи с обострением ситуации вокруг Ирана (Уиткофф официально задействован в переговорах с Ираном, возможно, к этим переговорам присоединится и Джаред Кушнер). Но, судя по тому, что сказал госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе США, американские представители на втором раунде переговоров в Абу-Даби все же будут.

Без активного американского посредничества вряд ли будет возможен "продуктивный и конструктивный" переговорный процесс между Украиной и Россией. Однако в отсутствие Уиткоффа и Кушнера не стоит ожидать от второго раунда переговоров каких-то прорывных решений. Скорее всего, это будет чисто технический переговорный раунд. Уиткофф и Кушнер сделали запуск прямых содержательных переговоров, в текущем режиме они могут продолжаться и без них, а вот для принятия принципиальных политических решений их участие в мирных переговорах будет необходимым.

