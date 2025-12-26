Тупик для Трампа — что будет делать президент США, если не сможет реализовать мирный план из 20 пунктов
Политолог Владимир Фесенко пытается угадать дальнейшую перспективу мирного плана из 20 пунктов, которые на днях озвучил президент Украины. В любом случае, переговорный процесс займет минимум два-три месяца, но в итоге все может столкнуться с нежеланием Путина идти на компромисс, и тогда встает вопрос: что будет делать дальше Трамп?
Мирный план из 20 пунктов: Чего ждать дальше?
Обнародование мирного плана США и Украины из 20 пунктов является важным событием, фиксирующим определенный, пока начальный этап переговорного процесса о завершении российско-украинской войны. К содержанию и оценке конкретных пунктов этого плана я вернусь отдельно. Сначала целесообразно оценить статус этого документа и перспективы дальнейшего переговорного процесса.
Прежде всего надо понимать, что речь идет не об уже согласованном мирном соглашении, а лишь о совместном проекте мирного плана США и Украины, который еще придется согласовывать с Россией. В нынешнем виде этот мирный план, хотя и вызывает немало замечаний, но это тот компромисс, который является достаточно приемлемым для Украины. Именно поэтому на него согласились наши переговорщики.
Однако даже с США этот компромисс не является окончательным. В опубликованном тексте разногласия зафиксированы по двум пунктам — пункт 12 (о статусе Запорожской АЭС) и пункт 14 (о территориальном разделе).
По Запорожской АЭС США предлагают равномерное распределение контроля (между Россией и Украиной), а США будут главным менеджером совместного предприятия. Украина предлагает другой подход: совместное предприятие Украина-США 50/50, где половина произведенной электроэнергии идет Украине, а вторая половина — США (которые дальше сами определяют ее распределение). Рискну предположить, что в конце концов компромисс вокруг Запорожской АЭС будет найден, и он будет заключаться в особом статусе этой станции.
Гораздо сложнее ситуация с территориальным вопросом.
Украина предлагает, чтобы "в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. Рабочая группа собирается для определения перемещения сил, необходимых для прекращения боевых действий, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон".
США предлагают другой вариант: "Обсуждается потенциальная свободная экономическая зона (СЭЗ) на территории Донбасса — для ее утверждения Украина готова провести референдум на подконтрольных ей территориях. Но на голосование будет ставиться поддержка всего договора, а не одного лишь пункта о СЭЗ. Если решение будет принято, между Украиной, Соединенными Штатами и россиянами будет заключено отдельное соглашение, которое будет определять статус специальной экономической зоны".
Отмечу, что ни США, ни Украина не определяют хотя бы в самых общих чертах, а что будет собой представлять статус специальной экономической зоны и под чьим административным контролем она будет находиться. Как мы все понимаем, именно это будет иметь принципиальное значение.Важно
Особое внимание обращаю на то, что некоторые проблемные темы вообще не зафиксированы в этом плане из 20 пунктов.
Например, в тексте этого плана вообще не говорится о перспективе членства Украины в НАТО. Это отвечает интересам Украины, которая не хочет брать на себя обязательства об отказе от стремления членства в НАТО. При этом Президент Зеленский говорит, что Украина не соглашается на пункт об отказе от членства нашей страны в НАТО, который был в предыдущей, 28-пунктной версии плана завершения войны, и отмечает, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от государств Альянса, а не от договоренностей с Россией. Именно так Украина видит компромисс на тему НАТО. И похоже, что на данном этапе американцы приняли этот подход. Однако, с высокой вероятностью, Россия будет настаивать на том, чтобы вопрос о запрете членства Украины в НАТО (или о нейтральном статусе Украины) был зафиксирован в будущем мирном соглашении.
Еще одна тема, значимая для России, которая также отсутствует в мирном плане из 20 пунктов — это статус пяти украинских регионов, которые Россия аннексировала и требует их признания как части РФ. Украина на это, конечно, не согласится. Поэтому этот пункт отсутствует в мирном плане США и Украины. Но Россия, вероятно, будет настаивать на том, чтобы этот вопрос был зафиксирован в будущем мирном соглашении. Однако компромисс между Россией и Украиной в этом вопросе невозможен. Шансы на появление согласованного мирного договора появятся только в том случае, если Россия не будет настаивать на том, чтобы территориальный пункт был в ее мирном соглашении с Украиной.
И вот здесь мы подходим к главной проблеме: как Россия будет воспринимать совместный американо-украинский мирный план? Вывод абсолютного большинства комментаторов почти одинаков — реакция России на этот мирный план будет негативной. Исходя из публичных заявлений Путина, очевидно, что в Кремле не хотят прекращать войну против Украины. Однако российский диктатор также хочет сохранять конструктивные отношения с Трампом и перспективу стратегических договоренностей с США. Поэтому вполне вероятно, что Россия не отвергнет мирный план США и Украины полностью, а продемонстрирует готовность продолжить мирные переговоры, но при этом выдвинет критические замечания по многим пунктам мирного плана США и Украины, а также свои требования относительно обязательных односторонних уступок Украины. Это будет формальным поводом для продолжения активных военных действий против Украины с одновременным продолжением мирных переговоров с США. В рамках этой стратегии Кремль также не будет спешить с ответом на американо-украинский мирный план и с дальнейшим развитием переговорного процесса.
24 декабря ожидалась онлайн-встреча между американскими переговорщиками и Путиным. Но пока нет никакой информации о том, что такой контакт состоялся. Вообще показательно, что российская сторона не обнародует никакой информации о содержании и результатах своих переговоров с США. И это создает дополнительные проблемы для дальнейшего развития переговорного процесса.
Как тогда может развиваться процесс мирных переговоров в дальнейшем?Важно
В любом случае сейчас ожидается содержательная реакция России на совместный мирный план США и Украины. После этого американские переговорщики, вероятно, попытаются согласовать компромиссную позицию с россиянами и украинцами. Однако в связи с рождественскими и новогодними праздниками на Западе в переговорной активности США может возникнуть определенная пауза (на неделю или чуть дольше). Ведущую роль в переговорном процессе, как и раньше, будут играть США.
Возможный алгоритм дальнейших переговорных действий:
- Будут выделены пункты, по которым нет принципиальных разногласий между Россией и Украиной. По этим вопросам представители США попытаются достаточно быстро сформулировать и согласовать с представителями РФ и Украины взаимоприемлемые формулировки.
- Будут определены спорные вопросы между Россией и Украиной (и по мирному плану США и Украины, а также по российским требованиям к этому плану), относительно которых есть существенные разногласия, но все же возможен компромисс, и для его достижения потребуются дополнительные переговоры. Вполне вероятно, что для этого США попытаются организовать либо прямые переговоры между РФ и Украиной при своем посредничестве, либо продолжится челночная дипломатия при посредничестве США, но переговорщики России и Украины будут присутствовать в одном месте, чтобы максимально ускорить переговорный процесс.
- В процессе переговоров неизбежно окажутся несколько вопросов, по которым достичь компромисса будет невозможно (как, например, в вопросе о статусе украинских территорий, аннексированных Россией). Эти вопросы, возможно, будут отложены на финальную часть переговоров, или вообще сняты с переговорной повестки дня, если все стороны согласятся, что договориться по ним невозможно.
- Вполне вероятно, что в процессе переговоров США будут оказывать давление на Россию и Украину, либо по отдельности, либо на обе стороны одновременно.
Даже если вся эта переговорная работа будет происходить в ускоренном режиме, она продлится не менее двух-трех месяцев. Главным препятствием, как и раньше, будет нежелание Путина прекращать войну и соглашаться на компромиссные форматы ее завершения. И тогда возникает вопрос, на который пока нет ответа: что будут делать Президент Трамп и его администрация, если мирные переговоры по завершению российско-украинской войны зайдут в тупик, что вполне вероятно, и будет очевидно, что Путин не хочет прекращать войну? От ответа на этот вопрос зависит и дальнейшая судьба переговорного процесса.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно