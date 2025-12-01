Жизнь после Ермака: кто станет новым доверенным лицом Зеленского и что это изменит

Политические последствия отставки Ермака

Отставка Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента Украины, которая произошла 28 ноября, стала не просто большим политическим землетрясением. По сути, это такая себе мини-революция и для системы государственного управления, которая сложилась при президентстве Владимира Зеленского, и для политических процессов в Украине.

Но какие именно политические последствия могут возникнуть в результате отставки Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента Украины?

Отставка Ермака с высокой вероятностью уменьшит (хотя бы частично) личное влияние руководителя Офиса Президента Украины на систему власти в нашей стране. Дело в том, что Ермак часто использовал механизмы ручного управления, завязанные лично на него. В значительной степени это была персонифицированная система администрирования. Кроме того, он имел очень тесные доверительные отношения с Президентом Зеленским. Кто бы ни стал новым руководителем Офиса Президента, он не будет иметь таких особых личных отношений с Зеленским и не сможет использовать такие же методы влияния, как Ермак. Соответственно, личное влияние нового главы Офиса Президента Украины на систему государственного управления будет заметно меньше, чем у Ермака.

Но влияние Президента Зеленского на правительство, на силовые структуры и на местные государственные администрации в основном сохранится. Сложнее будет с влиянием на Верховную Раду, где может прекратить существование однопартийное парламентское большинство, которое представляла президентская партия. Однако кризисные процессы в президентской фракции в парламенте начались еще раньше. Отставка Ермака их только усилит и ускорит. Значительные изменения могут произойти в информационной среде. Это касается и дальнейшей судьбы национального телемарафона, и особенно сети телеграм-каналов, которую связывали с А.Ермаком.

Отставка Ермака будет иметь парадоксальный эффект. Она ослабит систему ручного административного управления со стороны Офиса Президента Украины, которую выстроил Ермак. Но эта отставка может относительно стабилизировать политическую ситуацию в стране, поскольку снимет чрезмерное политическое напряжение, связанное с очень негативным отношением к Ермаку у многих украинских политиков и значительной части гражданского общества.

На отношения с европейскими и американскими партнерами отставка Ермака повлияет скорее положительно. Европейцы давно просили Президента Зеленского об отставке Ермака. Коррупционный скандал только усилил эти требования. Американцам (и при Байдене, и при Трампе) Ермак также не очень нравился, в том числе и как переговорщик. По данным из разных источников, американцам якобы не нравился уровень его английского языка, его негибкость, его монопольное влияние на Зеленского и ограничение доступа к Президенту Украины со стороны главы его Офиса. Но отмечу, что американцы не имели политических претензий к Ермаку, в том числе и к его переговорной позиции. Им не нравились манера и особенности политического поведения Ермака.

Поэтому отставка Ермака не нанесет ущерб нашим отношения с международными партнерами, скорее наоборот. Международные позиции Президента Зеленского ослабляет не отставка Ермака, а масштабный коррупционный скандал в Украине.

Переговорные позиции Украины отставка Ермака не ослабит, может даже усилить. Чрезмерная роль Ермака в мирных переговорах многим не нравилась. Но переговорную позицию Украины определял не Ермак, а Президент Зеленский. И эта позиция формировалась коллективно, а не единолично. Украина имеет сильную и опытную переговорную делегацию. Главным переговорщиком Украины в общении с американцами уже назначен Рустем Умеров, который также возглавляет и переговоры с россиянами. Он имеет необходимый высокий статус (секретарь СНБО), большой опыт мирных переговоров во время войны, хорошие связи в Турции, на Ближнем Востоке и в США. Но потенциальная проблема может быть связана с тем, что Умеров также является потенциальным фигурантом расследования НАБУ.

В отличие от переговорного процесса, Зеленский не имеет готовой кандидатуры на замену Ермака в Офисе Президента. Сейчас называют разные кандидатуры. Но явного фаворита нет. Из кого будет выбирать Зеленский?

Чаще всего называют опытных чиновников. Многие говорят, что Офис Президента Украины может возглавить Юлия Свириденко. Она работала в свое время в Офисе Президента. Ей доверяет Президент Зеленский. Но она является Премьер-министром. Ее отставка с должности главы правительства приведет к отставке всего правительства. А назначить через парламент нового Премьер-министра и новое правительство в нынешних условиях будет гораздо сложнее, и это может спровоцировать правительственный кризис, что очень нежелательно в условиях войны. Еще одним претендентом называют Дениса Шмыгаля, министра обороны, бывшего Премьер-министра Украины. Он опытный государственный менеджер, абсолютно лояльный к Президенту Зеленскому и дисциплинированный исполнитель. Но тогда возникнет проблема с поиском кандидата на должность министра обороны, которого также надо будет назначать в парламенте. Похожая ситуация и с кандидатурой Михаила Федорова, который сейчас является первым вице-премьером правительства и уже шесть лет возглавляет Минцифры.

Во-вторых, Зеленский может выбирать среди заместителей Ермака, которые имеют опыт работы в Офисе Президента и имеют доверие Президента Украины.

В-третьих, может быть нестандартный выбор. Разные источники говорит о том, что новым главой Офиса Президента может стать кадровый военный. На самом деле, это могло бы быть оптимальным вариантом в условиях войны, в частности с имиджевой точки зрения, демонстрировало бы концентрацию именно на вопросах сопротивления российскому нашествию, на обеспечении выполнения функций Президента Украины как Верховного Главнокомандующего.

В этом контексте прежде всего вспоминают Павла Палису, заместителя главы Офиса Президента Украины, который отвечает за военную политику, кадровый военный (полковник), который имеет хорошую репутацию в войсках, был участником переговоров с США.

В субботу 29 ноября Президент провел ряд встреч с различными высокопоставленными чиновниками — руководителем ГУР К. Будановым, Д. Шмыгалем, М. Федоровым, П. Палисой. Это воспринимается как собеседования с потенциальными кандидатами на должность руководителя Офиса Президента Украины, или также и на другие высокие государственные должности в случае кадровых перестановок на высшем уровне.

Выбор преемника Ермака не повлияет существенно на политическую ситуацию в Украине. На политические процессы в Украине очень повлияет отставка Ермака, а не кандидатура его преемника. Фигура нового главы Офиса Президента Украины должна скорее успокоить общество, показать, что этот человек не будет "новым Ермаком", то есть всесильным вторым руководителем Украины.

В оппозиционной среде есть сторонники почти конспирологической версии — что Ермак уходит лишь формально, а на самом деле он останется за кулисами, и будет по-прежнему руководить Офисом Президента Украины, только неофициально. Однако учитывая раздраженный комментарий Андрея Ермака относительно его отставки изданию New York Post, а также информацию некоторых СМИ о том, как А.Ермак воспринял свою отставку, эта версия сейчас выглядит маловероятной.

Ермак может сохранить хорошие личные отношения с Президентом Зеленским, и даже может выступать в роли его неофициального и неформального (возможно даже тайного) советника. Но если его возможное влияние на решения и действия Президента Украины станет известным, это вызовет много критики и даже обвинений в адрес Владимира Зеленского.

Политическое влияние Андрея Ермака основывалось исключительно на должности главы Офиса Президента Украины, а также тесных и доверительных отношений с Президентом Зеленским. Других инструментов политического влияния Ермак не имел.

Андрей Ермак мог бы частично сохранить свое влияние, если бы новым руководителем Офиса Президента был назначен его ставленник. Но пока такой вариант представляется маловероятным. Если что-то подобное случится и Ермак будет править Офисом за спиной своего ставленника, это быстро станет известно и вызовет огромный скандал, обвинения в адрес Президента Зеленского, и может спровоцировать новую конфликтную ситуацию.

Учитывая, что сейчас Андрей Ермак потерял свою определяющую должность и, вероятно, возможность регулярных контактов с Президентом Зеленским, а также будет фигурантом антикоррупционного расследования НАБУ, его политическое влияние, скорее всего, будет минимальным (и то лишь в том случае, если он хотя бы иногда будет общаться с Зеленским, или сохранит контакты с некоторыми влиятельными людьми во власти).

Так или иначе, в Украине начинается политическая жизнь без Ермака. Какой она будет, мы увидим уже в ближайшее время.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

