Предупреждение Кремлю: как США будут давить на Путина при помощи ATACMS, Томагавков и ударов вглубь РФ

В последнее время мы видим очень противоречивую ситуацию. С одной стороны, изменение риторики президента США Трампа и представителей его администрации скорее в пользу Украины, критические заявления в адрес Путина, призывы к России прекратить войну, и даже новые заявления Трампа о намерении организовать встречу Путина и Зеленского. С другой стороны, происходит ощутимая эскалация войны с российской стороны. Это усиление воздушных ударов по Украине, а также обострение военных действий на отдельных участках фронта. Украина, конечно, отвечает, и очень эффективно. В сентябре также произошла эскалация гибридной войны России против стран НАТО.

Чего тогда ожидать дальше — дальнейшей эскалации войны или возобновления мирных переговоров?

Отвечая на этот вопрос, надо понимать, что на данный момент Кремль фактически заблокировал переговорный процесс. И это не просто заметили, а четко зафиксировали в Белом доме. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в недавнем интервью "Фокс ньюс" прямо сказал, что Россия фактически отказывается от участия в переговорах по завершению войны. При этом Джей Ди Вэнс заявил, что Россия должна проснуться и признать реальность на фронте. Ранее нечто подобное вице-президент США говорил скорее в адрес Украины. То есть произошла смена риторики не только у президента США. А это значит, что речь идет не о чем-то случайном. Заявления Джей Ди Венса и других представителей администрации США отражают нынешнюю позицию Трампа в отношении России и Украины.

И знаменитый пост Трампа в Truth Social, и заявление Джей Ди Венса об обсуждении вопроса о предоставлении Украине ракет "Томагавк", а также заявление генерала Келлога об отсутствии ограничений для ударов Украины по российской территории, — это все предупреждение Кремлю, что в случае продолжения эскалации войны со стороны России Украина будет иметь возможности для эффективного ответа. По сути, это риторическое давление США на российское руководство с целью принудить Кремль к возобновлению мирных переговоров. Фактически американские лидеры говорят Путину: ты хочешь эскалации войны, ты ее получишь, но ты не достигнешь победы в этой войне, поэтому лучше вернуться к мирным переговорам.

Сигнал о "Томагавках" в Кремле услышали, судя по заявлению Пескова, пресс-секретаря президента РФ. И что показательно, реакция была очень сдержанная (этот вопрос "изучают").

Но будет ли достаточно лишь риторического давления США на Россию? Многие эксперты считают, что одних предупреждений и даже угроз в адрес Кремля будет мало, нужны конкретные действия. Одним из таких действий может быть продажа Украине дальнобойного оружия. Вряд ли это будут сразу "Томагавки". Сначала возможна поставка, например, ракет ATACMS. Они есть в разной модификации и тоже могут быть инструментом давления на Россию. Однако даже о ATACMS еще надо договориться.

Обращу внимание, что в начале недели в США поехала наша делегация. И как сказал президент Зеленский, предметом переговоров будет именно поставка американского оружия, в том числе и дальнобойного, для Украины. Успешная встреча президентов Трампа и Зеленского в Нью-Йорке потенциально открывает возможности для активизации взаимодействия Украины и США в оборонной сфере. Речь идет не только о текущих закупках, но и об очень масштабных стратегических проектах поставок американского оружия для Украины на $90 млрд. (этот проект иногда называют Mega Deal). Правда, эти большие деньги еще надо найти, и это будет возможно, скорее всего, только при условии использования в пользу Украины замороженных российских активов. Составляющей этого большого проекта является украинское предложение по поставке в США украинских боевых дронов (Drone Deal). Но для практической реализации этих проектов нужна тщательная и огромная переговорная и организационная работа, которая сейчас начинается. Над этим будут работать не только правительственные делегации, а посольство Украины в США. "Нью-Йоркский дебют" нашего нового посла в США Ольги Стефанишиной прошел успешно, сейчас ей предстоит выполнять новую сложную и ответственную задачу.

Наиболее вероятный сценарий на ближайший период — продолжение эскалации боевых действий. И если России не удастся достичь каких-то значительных результатов на фронте и в воздушной войне против Украины, при этом украинские воздушные удары по России нанесут существенный ущерб российской энергетике и инфраструктуре, тогда неизбежно встанет вопрос о начале реальных мирных переговоров. Но невозможно точно сказать, когда именно это произойдет — до конца 2025 года или в следующем году. И не стоит ожидать, что возобновление мирных переговоров очень быстро приведет к мирным договоренностям, хотя бы о прекращении огня. Для договоренностей о прекращении огня понадобится очень настойчивая посредническая активность США, возможно также и Китая (что пока менее вероятно).

Еще один важный фактор — реакция путина на заявления Трампа и администрации США. Вполне вероятно, что в Кремле попытаются в очередной раз выйти на прямые переговоры с Трампом (либо в телефонном режиме, либо через организацию очной встречи), чтобы восстановить свое манипулятивное влияние на президента США. И если американцы будут настаивать на возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной, в частности о поэтапном прекращении огня, как на первоочередном условии, то, возможно, переговорный процесс может возобновиться и раньше. Если предварительных требований со стороны США не будет, то мы увидим уже привычную картину: и переговоры и война одновременно.

