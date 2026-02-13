Трампа боятся больше Путина: какие риски для Европы и Украины будут обсуждаться на Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхен-2026: мир и Европа на распутье в сфере безопасности

13-15 февраля в Мюнхене уже в 62-й раз состоится международная конференция по безопасности. Это одна из старейших и самых влиятельных международных платформ для обсуждения вопросов безопасности, которая ежегодно собирает десятки глав государств, правительств и ведущих экспертов. Ожидается участие около 50 глав государств и правительств, а также сотен высокопоставленных чиновников и экспертов из разных регионов мира. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил свое участие в этой конференции.

Над нынешним Мюнхеном довлеют тень Трампа и послевкусие Давоса. Конфликтные дискуссии Давоса, отчуждение между США и Европой, наглядно проявившееся в этом швейцарском городке во время международного экономического форума, потенциально создают напряжение и вокруг мюнхенской конференции. Многие помнят и агрессивную антиевропейскую речь вице-президента США Джей Ди Венса, которая прозвучала в прошлом году в Мюнхене. Сейчас США будет представлять государственный секретарь Марко Рубио, который возглавляет большую американскую делегацию. И от него ожидают более конструктивную и прагматичную позицию.

И если с 2022 года главные вызовы безопасности для Европы и мира ассоциировались с агрессивной политикой Путина, то с прошлого года появился новый вызов — Трамп. А Джей Ди Вэнс выступил почти в виде всадника апокалипсиса для Европы. Безусловно, в этом сравнении есть значительное метафорическое преувеличение. Однако тогда для европейцев был эмоциональный шок. А сейчас это уже реальные политические проблемы.

Новые вызовы безопасности для Европы и мира содержательно и даже визуально отражает программный доклад Мюнхенской конференции по безопасности. Показательно название доклада — "Under Destruction" ("Под ударом"). Еще более символичным является визуальный образ на обложке доклада — слон. Кто-то это воспринимает как намек на Республиканскую партию США (слон является их официальным символом) и даже лично на Трампа. Мне кажется, что скорее речь идет о другой аналогии — слон в посудной лавке. И понятно, кто выступает в роли такого слона.

Отчет Мюнхенской конференции по безопасности диагностирует, что мир вошел в эпоху так называемой "wrecking-ball politics" — когда радикальные действия подрывают послевоенный международный порядок, построенный после 1945 г., и ставят под вопрос способность мировых институтов реагировать на глобальные вызовы.

И главным вызовом для международного порядка, который ставит его под удар, является внешняя политика США (вот вам и "слон"), направленная на отход от ключевых многосторонних рамок и правил и создающая внутренние угрозы международной безопасности. Такая переориентация США вызывает неуверенность в Европе относительно будущего трансатлантического сотрудничества и побуждает пересматривать стратегию безопасности.

Доклад подчеркивает, что хотя трансатлантические связи остаются важными, Европа должна укреплять собственную военную и политическую автономию, поскольку не может больше полностью полагаться на США для обеспечения безопасности и защиты демократических норм.

Фактически, второй раз после 2022 года мир и, особенно, Европа оказались на распутье безопасности. В 2022 году надо было реагировать на вызовы безопасности со стороны Путина и войну России против Украины, сейчас надо реагировать на Трампа и его разрушительную внешнюю политику.

В контексте указанных тенденций и нынешнего состояния европейской безопасности рассматривается в докладе и проблема российско-украинской войны. Пожалуй, ключевой тезис заключается в том, что вместо того, чтобы рассматривать российско-украинскую войну преимущественно как вопрос суверенитета и международного права, эта война все больше рискует быть переосмысленной как спор, подлежащий обсуждению и решению между влиятельными лидерами. Собственно, именно такой подход продвигает Трамп. И это в значительной степени устраивает Путина. Но это большой риск и для Украины, и для Европы. И как нейтрализовать этот риск — это открытый вопрос, в том числе и для дискуссий в Мюнхене.

Для Украины в Мюнхене очень важно привлечь максимальное внимание к российско-украинской войне, которая длится почти четыре года и уже воспринимается как определенная хроническая проблема европейской безопасности, к которой некоторые начинают привыкать и воспринимать ее как неприятную, но обыденность. Во-вторых, надо сосредоточиться на определении эффективных инструментов принуждения Путина к завершению этой войны и усилении влияния Европы на текущие мирные переговоры...

Посмотрим, как пройдут дискуссии по вопросам российско-украинской войны на нынешней Мюнхенской конференции. Вызовы для международной безопасности со стороны Трампа и Путина объединяются в первую очередь как раз вокруг проблемы российско-украинской войны и путей ее завершения. Поэтому этот вопрос неизбежно будет одним из главных на Мюнхенской конференции по безопасности-2026.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

