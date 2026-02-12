"Мы спешим закончить войну": Зеленский в интервью The Atlantic рассказал о шансе Трампа стать миротворцем

Президент Украины дал интервью Саймону Шустеру, в котором заявил, что для Дональда Трампа и его наследия – первостепенная задача заключить главную сделку в его жизни: остановить войну в Украине. И даже упомянул Андрея Ермака, отметив, что уволил его по "своим причинам".

Владимир Зеленский призывает своего самого могущественного союзника не упускать шанс заключить мир и укрепить свою позицию миротворца, повысив свои шансы на победу на промежуточных выборах. Но он также сделал ряд заявлений, общаясь с Саймоном Шустером из The Atlantic в Офисе президента в Киеве. Фокус выбрал самое главное.

"Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем остановить войну между Россией и Украиной. Для его наследия это первостепенная задача", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, это также путь к успеху для республиканцев в ноябре.

"Наиболее выгодная ситуация для Трампа — сделать это до промежуточных выборов: Да, он хочет, чтобы было меньше жертв. Но если говорить по-взрослому, это просто победа для него, политическая победа".

Некоторые из ближайшего окружения Зеленского начинают беспокоиться, что его шансы на заключение сделки уменьшаются, и что Украина будет страдать от многолетней непрекращающейся войны, если весной этого года не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта. Но Зеленский говорит, что скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставлять украинцев согласится на плохой вариант. И не примет сделку на унизительных условиях. Некоторые из его людей могут считать его упрямство раздражающим, но другие хвалят его, утверждая, что оно отражает стойкость нации в целом.

"Мы спешим закончить войну", — сказал Зеленский. Но это не то же самое, подчеркнул он, что спешка не означает, что Украина готова на все, независимо от условий.

О его приверженности интересам Украины говорил и бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, напоминает Шустер.

"Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию, — отмечал Ермак. — Никто не может этого сделать, если не хочет идти против украинской конституции и украинского народа".

Зеленский упомянул Ермака в интервью, сказав, что не увольнял его из-за расследования о коррупции: "У меня были свои причины", — отметил президент.

Президент Украины признает, что в ближайшие недели, когда предвыборная кампания будет отнимать все больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры стали для него политически проигрышным делом. Тогда он может уйти, возложив вину за провал дипломатии на непримиримость одной или обеих воюющих сторон. Но Зеленский отмечает, что украинцы демонстрируют свою готовность к компромиссу.

"Мы выбрали тактику, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну. Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускорит процесс", — сказал Зеленский.

Двое его советников сказали Саймону Шустеру, что Украина, возможно, готова принять самую жесткую уступку: отказ от контроля над землями в восточной части Донецкой области.

Чтобы легитимизировать такой компромисс, они рассматривали возможность проведения референдума по мирному плану этой весной, позволив украинцам проголосовать за соглашение, включающее потерю территорий. Они могли бы совместить это с президентскими выборами, так как после вторжения ВС РФ национальные выборы были отложены на неопределенный срок.

Зеленский сказал, что его устраивает такой подход, поскольку это поможет увеличить явку и затруднит для россиян оспаривание результатов. Но это должно быть правильное соглашение.

"Я не думаю, что мы должны выносить плохое соглашение на референдум", — сказал он. Идея проведения выборов во время войны, по его словам, исходит от русских, "потому что они хотят от меня избавиться".

Несмотря на риск потерять внимание Трампа как посредника, украинский лидер заявляет, что будет твердо стоять на своем главном требовании: первым шагом к миру должна стать гарантия со стороны Соединенных Штатов и Европы, что после установления перемирия они будут защищать Украину от любых будущих нападений со стороны России. В противном случае перемирие будет казаться многим украинцам бесполезным, лишь давая России возможность подготовиться к очередному вторжению.

И Зеленский признает, что основные вопросы, связанные с гарантиями безопасности, остаются нерешенными. Например, готовы ли США сбивать ракеты, летящие над Украиной, если Россия нарушит мир и возобновит бомбардировки мирного населения?

"Это еще не решено, — сказал Зеленский. — Мы поднимали этот вопрос и будем продолжать его поднимать".

На данный момент ответы США слишком расплывчаты и уклончивы, чтобы Зеленский мог их принять. "Нам нужно, чтобы все это было зафиксировано в письменном виде", — сказал он.

Зеленский убедительно продемонстрировал согласие с мирными инициативами Трампа, даже когда они казались невыполнимыми или плохо продуманными, отмечает Шустер. Но у президента Украины есть условия и оговорки. Любые условия, касающиеся, например, потери земель, могут быть урегулированы только при личной встрече Зеленского и Путина. Американцы давно предлагали такой саммит, и Трамп заявлял о готовности выступить посредником. Кремль, со своей стороны, призывал украинцев приехать в Москву, зная, что Зеленский принципиально не согласится на этот визит.

И Зеленский подчеркивает, что "не цепляется за власть": "Я готов к выборам. Но для этого нам нужна безопасность, гарантии безопасности, прекращение огня".

"Мы никогда не были против прекращения войны. Это россияне показали, что они не готовы к диалогу", — резюмировал президент Украины.

