США предлагает свободную экономическую зону на Донбассе: Украина и РФ против, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что следующий раунд переговоров по завершению войны состоится на следующей неделе. Во время него планируют обсудить территориальный вопрос о статусе Донецкой области.

В то же время пока непонятно, согласится ли Россия на проведение нового раунда переговоров в США. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, следующие переговоры будут посвящены предложению США по созданию свободной экономической зоны на Донбассе. Однако и Украина, и Россия относятся со скептицизмом к этому варианту.

"Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими — вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть", — сказал Зеленский.

Украина выступает за вариант, где прекращение огня происходит по линии фронта. Однако для Украины трудно услышать и позицию США относительно того, кто будет контролировать возможную буферную зону.

"Если это наша территория — а это наша территория — то страна, чья это территория, должна ею управлять", — пояснил Зеленский.

Мирное соглашение надо утвердить на референдуме или в Раде

Зеленский пояснил, что промежуточные выборы в США, которые пройдут в ноябре 2026 года, создают дополнительное давление на администрацию Трампа, чтобы та гарантировала заключение мирного соглашения. В частности он заявил о том, что американские переговорщики хотят завершить все переговоры о прекращении боевых действий до июня.

По его словам, США хотят, чтобы все документы были подписаны одновременно. Однако для того, чтобы Украина подписала соглашение, его нужно будет одобрить или голосованием Верховной Рады, или на национальном референдуме.

В то же время еще в прошлом месяце лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что разработка законопроекта о референдуме должна завершиться до конца февраля, а сам референдум может быть проведен одновременно с президентскими выборами.

"Пока мы говорим о плане последовательности всех наших действий, в частности подписания документов. Я думаю, что после нашей следующей встречи должно быть понимание", — отметил президент.

Стороны обсуждают о механике прекращения огня

Зеленский пояснил, что во время последнего раунда переговоров в ОАЭ был детально обсужден механизм прекращения огня, а также контроль его соблюдения со стороны США. В то же время сторонам не удалось согласовать деталей без принятия политических решений на самом высоком уровне.

Зеленский отметил, что обсуждения четко показали, что любое перемирие потребует мониторинга с участием США. В то же время он назвал последние переговоры достаточно продуктивными.

Во время следующего раунда переговоров планируют также обсудить вопросы послевоенного восстановления Украины, также будут говорить об экономических вопросах. Для этого в состав делегации присоединится министр экономики Алексей Соболев.

В то же время он отметил, что любые положительные моменты относительно переговоров не должны затмевать трудности, с которой сталкивается Украина финансово. И без достойного финансирования экономика Украины может столкнуться с еще более серьезными проблемами. Поэтому он призвал создать четкий механизм финансирования, который будет включать участие Европы, поскольку даже потенциальное финансирование из замороженных активов российского центрального банка не покроет потребностей в долгосрочной перспективе, отметил Зеленский.

Ранее FT сообщило, что Владимир Зеленский объявит о проведении выборов и референдума 24 февраля. В то же время Дональд Трамп настаивает, чтобы Украина провела оба голосования до 15 мая, иначе он может лишить страну предложенных ранее гарантий от США. Однако нардеп "Голоса" Ярослав Железняк уточнил, что 15 мая — это дедлайн для достижения договоренностей по переговорам от США.

В Кремле в ответ отметили, что пока рано говорить о том, реальны ли намерения Владимира Зеленского объявить о старте избирательной кампании.

В то же время эксперт и председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская предупредила, что в Верховной Раде пока нет голосов для изменения действующего законодательства, которое необходимо для проведения избирательной кампании в военное время.