FT заявило о готовности Зеленского провести выборы: в Раде нет на это голосов

Эксперт и председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, с которой также общалось издание Financial Times, предостерегает от политических заявлений относительно выборов в символические для страны даты. Она уверяет, в Верховной Раде пока нет голосов для изменения действующего законодательства, которое необходимо для проведения избирательной кампании в военное время.

В своем Facebook Ольга Айвазовская отметила, что по состоянию на сейчас только 10% украинцев поддерживают идею проведения выборов во время горячей фазы войны.

Она считает, что никто не будет объявлять 24 февраля о готовности провести выборы, поскольку это будет свидетельствовать о непонимании настроений общества, которое до сих пор переживает травму полномасштабного вторжения, связанного с этой датой. По ее мнению, такая идея неприемлема, а необходимость проведения выборов во время горячей фазы войны поддерживает всего 10% населения Украины.

"Работа в группах по наработке законодательства под первые послевоенные выборы продолжается, но есть понимание необходимости минимум полгода от окончания военного положения до дня начала избирательной кампании. Чем больше дебатов вокруг статей и положений закона о выборах, тем больше понимания, что даже эти сроки являются очень оптимистичными", — отметила Айвазовская.

Відео дня

Также она добавила, что 12 февраля соберется следующая большая парламентская группа. Она заслушает наработки 7 подгрупп, которые за месяц провели 32 заседания (включая два запланированных на сегодня). Они будут нуждаться в продолжении работы в сфере медийной борьбы с российским вмешательством и тому подобное. Айвазовская подчеркивает, что изменения должны касаться не только избирательного законодательства, но и Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, а также процессуальных механизмов, в частности в случаях возможного российского материального влияния.

"В парламенте точно нет голосов сейчас ни за что и после наработки юридической рамки в форме законопроекта, придется еще пройти не одну встречу с фракциями и группами, где начнут действовать и включаться другие интересы: кроме политических — текущие жизненные (санкции, расследования и т.д.). Эта часть может быть сложная и длительная, ведь нет больше единогласия коалиции, которая могла бы самодостаточно принимать решения", — отметила Айвазовская.

Она также отмечает, что вопрос гарантий безопасности требует не деклараций или меморандумов, а полноценного двустороннего международного соглашения с ратификацией парламентами. Этому нас должен был научить опыт, связанный с Будапештским протоколом. Айвазовская отмечает, что невозможно потерять гарантии, которые Украина еще даже не получила.

Напомним, что по данным FT, Владимир Зеленский может 24 февраля объявить о проведении президентских выборов, а также референдума по мирному соглашению с Россией. По данным журналистов, Украина продолжает подготовку к потенциальному избирательному процессу. Инициатива проведения выборов и референдума лежит на стороне президента США Дональда Трампа.

Ранее в ЦИК предупреждали, с какими трудностями Украина может столкнуться во время организации выборов. В частности, речь идет об обеспечении голосования для военнослужащих и граждан, находящихся за рубежом. В ЦИК считают, что онлайн-голосование или голосование по почте могут быть уязвимыми для внешнего вмешательства.