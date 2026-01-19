Послевоенные выборы в Украине: в ЦИК объяснили, как будут голосовать беженцы

Перед Украиной при подготовке к послевоенным выборам встанет ряд вызовов, в частности обеспечение голосования военнослужащих и миллионов беженцев. В ЦИК считают, что проведение голосования онлайн или по почте повышает риски внешнего вмешательства.

О том, как могут проходить выборы в Украине после завершения войны, глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко рассказал в интервью информационному агентству Reuters, опубликованном 19 января. По его словам, обновление реестра избирателей и надлежащая подготовка к голосованию потребует немало времени.

Олег Диденко отметил, что обязательным условием для голосования является прекращение огня и безопасность для избирателей. Кроме этого, вызовами для организации голосования будет пребывание миллионов граждан за рубежом или на передовой, разрушенная инфраструктура и несоответствие реестра избирателей реальной ситуации из-за миграционных изменений.

"Вопросы избирательного законодательства в мирное время в Украине очень сложные: они не решались быстро или легко. Поэтому сейчас эти вопросы еще больше усложнились, потому что вызовов значительно больше", — отметил председатель ЦИК.

Он добавил, что голосование на временно оккупированных Россией территориях невозможно, однако Украина сможет обеспечить право голоса тем гражданам, которые смогут самостоятельно добраться до подконтрольной Киеву территории.

С января 2026 года ЦИК разрешила избирателям обновлять свои данные в реестре онлайн. С 2022 года эта функция была приостановлена из соображений безопасности.

Выборы в Украине: как могут голосовать беженцы и военные

По данным агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев, по состоянию на январь за рубежом, в основном в странах Европы, живут около 5,8 млн беженцев из Украины, однако окончательной оценки количества избирателей за рубежом нет, поскольку многие граждане не обновили свою регистрацию.

"Нам нужно найти избирателей и создать избирательную инфраструктуру", — отметил председатель ЦИК.

Диденко добавил, что до полномасштабного вторжения РФ за рубежом в посольствах в консульствах было 102 избирательных участка, и сейчас этого количества недостаточно для обеспечения голосования беженцев.

В ЦИК считают самым реалистичным вариантом открытие избирательных участков за пределами дипломатических помещений, поскольку голосование онлайн или по почте несет риски попыток дискредитации избирательного процесса.

Относительно обеспечения права голоса для военнослужащих Диденко сказал, что Украина может опираться на опыт 2019 года, когда тысячи военных были развернуты в Луганской и Донецкой областях.

По данным ЦИК, за время войны были разрушены или повреждены почти 2 000 из более 30 000 избирательных участков, в основном в восточных регионах.

Напомним, о том, что в Украине нельзя проводить онлайн-выборы, также говорила народный депутат от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко во время заседания рабочей группы по выборам 8 января. По ее словам, подготовка такого формата может занять 5-15 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 декабря говорил, что законодательные инициативы по проведению выборов президента и референдума уже существуют, однако главным вопросом остается безопасность.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина должна провести выборы, в опубликованном 9 декабря интервью.