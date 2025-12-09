Трамп заявил, что Украина должна провести выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. По его словам, Киев "использует войну", чтобы оттягивать голосование.
Трамп высказался по поводу выборов в Украине в интервью Politico, опубликованном 9 декабря. Он считает, что перенос выборов, даже в условиях вторжения России, противоречит принципам демократии.
"И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", — добавил президент США.
Также Трамп ответил на вопрос ведущей относительно высказывания его сына Дональда Трампа-младшего. Тот заявил, что президент США может "покинуть Украину" и устраниться из переговорного процесса.
"Нет, это не правда, но это и не совсем неверно. Мяч на их стороне. Если они не читают соглашений... Вы знаете, это непросто с Россией, потому что Россия имеет преимущество, и оно всегда было, потому что она значительно больше. Она значительно сильнее в этом смысле. Я отдаю должное украинскому народу и военным за храбрость и борьбу, однако в какой-то момент размер победит в целом", — ответил американский лидер.
Выборы в Украине невозможны во время военного положения
Верховная Рада Украины 8 октября поддержала во втором чтении и в целом постановление №14031, которое признает местные выборы невозможными во время войны.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик 26 июня рассказывал, что после завершения военного положения на выборы в Раду будет 90 дней. При этом он отмечал, что во время войны выборы запрещены Конституцией и законодательством.