Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. По его словам, Киев "использует войну", чтобы оттягивать голосование.

Трамп высказался по поводу выборов в Украине в интервью Politico, опубликованном 9 декабря. Он считает, что перенос выборов, даже в условиях вторжения России, противоречит принципам демократии.

"И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", — добавил президент США.

Трамп заявил, что в Украине пора провести выборы. На видео с 3:07.

Также Трамп ответил на вопрос ведущей относительно высказывания его сына Дональда Трампа-младшего. Тот заявил, что президент США может "покинуть Украину" и устраниться из переговорного процесса.

"Нет, это не правда, но это и не совсем неверно. Мяч на их стороне. Если они не читают соглашений... Вы знаете, это непросто с Россией, потому что Россия имеет преимущество, и оно всегда было, потому что она значительно больше. Она значительно сильнее в этом смысле. Я отдаю должное украинскому народу и военным за храбрость и борьбу, однако в какой-то момент размер победит в целом", — ответил американский лидер.

Выборы в Украине невозможны во время военного положения

Верховная Рада Украины 8 октября поддержала во втором чтении и в целом постановление №14031, которое признает местные выборы невозможными во время войны.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик 26 июня рассказывал, что после завершения военного положения на выборы в Раду будет 90 дней. При этом он отмечал, что во время войны выборы запрещены Конституцией и законодательством.