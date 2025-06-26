На выборы в Раду будет 90 дней: в ЦИК рассказали, что будет происходить в Украине после войны

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик отметил, что выборы смогут провести только после завершения военного положения. После этого украинцы будут выбирать и президента, и нардепов, и местную власть, но не одновременно.

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Во время военного положения проведение выборов невозможно, ведь это запрещено Конституцией и законодательством. Однако, как пояснил Дубовик в эфире "Ранок.LIVE" 26 июня, после окончания войны начнется обратный отсчет.

О выборах в Украине — с 41:10

"В течение 60 дней после завершения военного положения нужно провести выборы. То есть, месяц у центральной избирательной комиссии на объявление избирательного процесса и 2 месяца на, собственно говоря, избирательный процесс и проведение выборов", — сообщил он.

Замглавы ЦИК подтвердил, что фактически на парламентские выборы выделяется 90 дней. В случае с президентскими выборами Верховная Рада обязана в течение месяца назначить их после завершения военного положения, и 90 дней дается на кампанию.

"То есть у Центральной избирательной комиссии в случае выборов местных и народных депутатов будет 90 дней на организацию и подготовку, в случае президентских — 120", — подчеркнул Дубовик.

Однако он пояснил, что выборы нельзя проводить в один день. Поэтому эти кампании будут разведены во времени, если предварительно не будет изменено законодательство.

"Одновременные выборы общенациональные, три кампании — не являются возможными", — сказал заместитель председателя ЦИК.

По его словам, первыми будут выборы в Верховную Раду, ведь они не могут быть отсрочены — их объявляет ЦИК и имеет на это четкий срок. В течение 90 дней, когда они будут проводиться, парламент может принять постановление о назначении местных или президентских выборов — это уже будет политическое решение.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 июня заявил, что всегда готов передать власть другому лидеру. Он подчеркнул, что не будет иметь права оставаться, если украинский народ захочет его сменить.

11 апреля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что парламент готовит Закон о послевоенных выборах. Он пояснил, что выборы, которые будут проходить после завершения военного положения, не подпадают ни под одну квалификацию, поэтому нужен отдельный законодательный акт.