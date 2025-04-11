Выборы в Украине: Стефанчук назвал условия для проведения голосования (видео)

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Закон о послевоенных выборах готовит парламент. Выборы, которые состоятся в Украине после завершения военного положения, не подпадают ни под одну квалификацию, предусмотренную Конституцией, поэтому для организации нужно наработать отдельный законодательный акт.

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Об этом Стефанчук рассказал в программе "Є розмова" на YouTube-канале "Укринформа" 11 апреля.

Стефанчук отметил, что ВР примет соответствующий закон о "послевоенных выборах".

"Мы обсуждаем этот вопрос, потому что даже с теоретической точки зрения нереально провести все выборы одновременно... Нам обязательно нужно учитывать вопросы безопасности, потому что Россия вряд ли будет сидеть сложа руки", — считает спикер парламента.

По словам Стефанчука, в Украине давно бы состоялись плановые демократические выборы, если бы не россияне.

Председатель Верховной Рады добавил, что сейчас выборы провести невозможно именно из-за войны, а заявления политиков об этом являются манипуляциями.

"Я убежден, что в Украине будет соблюден вопрос действующего законодательства, и только после завершения военного положения мы можем говорить о начале тех или иных выборов", — отметил Стефанчук.

Спикер украинского парламента отметил, что власть сталкивается со многими вызовами: как будут голосовать военные; как будут голосовать граждане за рубежом, переселенцы; как будут приглашены наблюдатели и тому подобное.

ВР уже делает определенные подготовительные действия для разработки законодательной инициативы.

В частности, Руслан Стефанчук сказал, что уже состоялась встреча с председателем Центральной избирательной комиссии, где обсудили, "что у нас делается с реестром избирателей".

Голосование в "Дії" спикер не поддерживает, ведь сейчас существует большое количество дипфейков и дезинформации, что в этом контексте является полем для манипуляций.

Между тем в интервью "5 каналу" глава парламента отметил, что ВР поддержит продление военного положения и мобилизации в Украине, ведь война продолжается.

Напомним, местные выборы могут состояться в Украине 30 октября. Однако это произойдет только с разрешения Верховной рады Украины.

Также Фокус писал о том, что 1 апреля глава фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия прокомментировал информацию издания The Economist относительно подготовки к президентским выборам. Он отрицал факт совещания в Офисе президента по этому вопросу.