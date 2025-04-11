Вибори в Україні: Стефанчук назвав умови для проведення голосування (відео)

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Закон про післявоєнні вибори готує парламент. Вибори, які відбудуться в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, передбачену Конституцією, тому для організації потрібно напрацювати окремий законодавчий акт.

Related video

Про це Стефанчук розповів у програмі "Є розмова" на YouTube-каналі "Укрінформу" 11 квітня.

Стефанчук зазначив, що ВР ухвалить відповідний закон про "післявоєнні вибори".

"Ми обговорюємо це питання, тому що навіть з теоретичної точки зору нереально провести всі вибори одночасно… Нам обов'язково потрібно враховувати безпекові питання, тому що Росія навряд чи буде сидіти склавши руки". — вважає спікер парламенту.

За словами Стефанчука, в Україні давно б відбулися планові демократичні вибори, якби не росіяни.

Голова Верховної Ради додав, що наразі вибори провести неможливо саме через війну, а заяви політиків про це є маніпуляціями.

"Я переконаний, що в Україні буде дотримано питання чинного законодавства, і тільки після завершення воєнного стану ми можемо говорити про початок тих чи інших виборів", — зазначив Стефанчук.

Спікер українського парламенту зауважив, що влада стикається з багатьма викликами: як будуть голосувати військові; як будуть голосувати громадяни за кордоном, переселенці; як будуть запрошені спостерігачі тощо.

ВР вже робить певні підготовчі дії для розробки законодавчої ініціативи.

Зокрема, Руслан Стефанчук сказав, що вже відбулась зустріч із головою Центральної виборчої комісії, де обговорили, "що у нас робиться з реєстром виборців".

Голосування в "Дії" спікер не підтримує, адже наразі існує велика кількість діпфейків та дезінформації, що в цьому контексті є полем для маніпуляцій.

Тим часом в інтервʼю "5 каналу" голова парламенту зазначив, що ВР підтримає продовження воєнного стану та мобілізації в Україні, адже війна триває.

Нагадаємо, місцеві вибори можуть відбутися в Україні 30 жовтня. Однак це станеться лише з дозволу Верховної ради України.

Також Фокус писав про те, що 1 квітня голова фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія прокоментував інформацію видання The Economist щодо підготовки до президентських виборів. Він заперечив факт наради в Офісі президента щодо цього питання.