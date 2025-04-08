Місцеві вибори в Україні: у ЦВК розповіли, за яких умов їх можна провести

Місцеві вибори можуть відбутися в Україні 30 жовтня. Однак це станеться лише з дозволу Верховної ради України.

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Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі "Ранок.LIVE".

Він наголосив, що режим воєнного стану прямо забороняє вибори, зокрема й до місцевих рад. Тому народні депутати мають або внести зміни до діючих нормативно-правових актів, або скасувати його.

Також залишаються питання можливого проведення виборів в умовах ракетних та інших обстрілів з боку Російської Федерації. Також Сергій Дубовик нагадав про минулі вибори, коли парламентом було прийнято рішення про неможливість проведення виборів на тих чи інших територіях.

"Зокрема, законодавство прямо каже, що на окупованих територіях будь-які види виборів не проводяться. Після цього розпочинався виборчий процес, зокрема, і місцевих виборів. Так проходили останні місцеві вибори. Тому слово за політиками, слово за народними депутатами України", — додав заступник ЦВК.

Нагадаємо, 31 березня Сергій Дубовик зазначив, що для проведення виборів після скасування воєнного стану необхідно змінити законодавство після війни. Він уточнив про необхідність підготовки інфраструктури та повного переформатування виборчого процесу і підлаштування його під повоєнні реалії. Тому провести вибори можливо лише через пів року.

Пізніше, 1 квітня голова фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія прокоментував інформацію видання The Economist щодо підготовки до президентських виборів. Він заперечив факт наради в Офісі президента щодо цього питання.