Законопроєкт про повоєнні вибори вже готується: у ЦВК розповіли, коли їх проведуть

Для проведення виборів після скасування воєнного стану необхідно змінити законодавство після війни, тому провести вибори можливо лише через пів року.

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Про це розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, пише "Суспільне".

Він наголосив на своєчасності проведення виборів після скасуванні воєнного стану. Для цього потрібно не тільки підготувати інфраструктуру, а повністю переформатувати виборчий процес і підлаштувати його під повоєнні реалії.

"Потрібні зміни до законодавства. Над ними було б варто працювати вже зараз, не очікуючи завершення воєнного стану. Це стосується і порядку утворення закордонних виборчих дільниць, в такому випадку додаткових які не тільки на повоєнних виборах", — повідомив Сергій Дубовик.

Наразі зміни необхідно внести до:

процесу голосування у військових частинах — після скасування воєнного стану армія поступово зменшуватиметься й у війську навіть під час виборів залишатиметься частина людей;

голосування на закордонних дільницях у зв'язку з великою кількістю українців за кордоном;

технологічних питань, спрощення окремих процедур, комплектування виборчих комісій тощо.

За словами Сергія Дубовика, робота в цьому напрямку ведеться й зараз, адже відповідні пропозиції надаються як органам державної влади, так і народним депутатам, членам профільного комітету для опрацювання майбутніх законопроєктів. Без змін до законодавства "важко говорити" про терміни проведення виборів, однак заступник голови ЦВК вважає пів року "розумним" терміном в разі врахування всіх змін до виборчого процесу.

Представник відомства додав, що в Україні виборчий процес не запуститься одночасно із припиненням російсько-української війни. За його словами, навіть воєнний стан не скасують "одразу".

"Склалось законодавство воєнного стану. Для його припинення необхідно буде внесення змін до сотень нормативно-правових актів для того, щоб не обговорити процес державного управління в разі його негайного скасування. Тому ми всі будемо бачити цей підготовчий процес", — повідомив він, додавши, що ЦВК має місяць для оголошення виборчого процесу.

Слід зауважити, що голова ЦВК Олег Діденко в інтерв'ю "Українській правді" зазначив, що пропозиції до закону про повоєнні вибори наразі опрацьовуються. Надалі вони будуть запропоновані парламенту.

Очільник відомства додав, що відповідні зміни будуть стосуватись і виборців за кордоном. Зокрема, планується створення додаткових виборчих дільниць за межами посольств і консульств. Громадяни зможуть ще до початку виборчого процесу подати заяву, що вони перебувають за кордоном і хочуть проголосувати. На підставі цих заяв і додаткової своєї інформації про місця концентрації українців дипломатичні установи зможуть запропонувати Міністерству закордонних справ і ЦВК утворити додаткові виборчі дільниці.

Нагадаємо, нещодавно журналісти видання The Economist із посиланням на джерела в українському уряді зазначали, що Володимир Зеленський націлений провести вибори на початку липня. Глава держави націлений провести вибори влітку. Для проведення агітації закон вимагає щонайменше 60 днів, тому найраніша можливість — початок липня.

Ситуацію з можливим балотуванням коментував колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії, Валерій Залужний. Він заявив, що під час війни потрібно працювати й не думати про вибори.