Зеленський хоче провести вибори президента України влітку, — The Economist

Президент Володимир Зеленський націлений провести вибори на початку липня, припускаючи, що на той час в Україні буде скасовано воєнний стан.

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Про це пишуть журналісти видання The Economist із посиланням на джерела в українському уряді.

Як повідомляється, минулого тижня Володимир Зеленський скликав нараду, на якій доручив своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню.

На думку американських союзників, повне перемир'я може настати вже до великодньої неділі 20 квітня, що мало б певний символізм.

Підтвердження інформації про вибори може надійти в районі 5 травня, крайнього терміну для парламентського голосування щодо продовження воєнного стану, який закінчується 8 травня. І скасування воєнного стану є необхідною умовою для початку виборчого процесу.

Джерела видання розходяться в думках щодо точних термінів, але більшість кажуть, що Зеленський націлений провести вибори влітку. Для проведення агітації закон вимагає щонайменше 60 днів, тому найраніша можливість — початок липня.

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Водночас деякі джерела стверджують, що кампанія триватиме три місяці. Саме стільки часу знадобиться виборчим органам для відновлення списків виборців у розпал війни.

Джерела вважають, що виборами в липні Зеленський спробує застати своїх суперників зненацька, сподіваючись, що це дасть йому змогу балотуватися без особливого опору.

Однак в опозиції вказали на масу перешкод для голосування, серед яких низька ймовірність досягнення працездатного припинення вогню до 8 травня. Також буде неймовірно складно знайти спосіб для мільйонів виборців, які перебувають за кордоном, в окопах або в регіонах, окупованих Росією, проголосувати.

Одним із рішень було б використання для голосування застосунку для смартфонів "Дія", однак такий варіант потребуватиме змін до конституції. І знайти для цього дві третини голосів у парламенті було б складно з огляду на те, що опозиційні партії налаштовані проти виборів, доки в Україні діє пропаганда і цензура воєнного часу.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2024 року The Economist писав, що Володимир Зеленський, на тлі зниження його рейтингів, розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році.

Водночас на парламентських виборах команда президента України Володимира Зеленського точно не використовуватиме бренд "Слуга народу", оскільки він став відверто токсичним.

Також Фокус писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне домогтися припинення вогню в Україні до 30 квітня поточного року. Дата збігається із завершенням перших 100 днів його перебування на посаді.