На 100 днів правління Трампа: у США назвали бажану дату припинення вогню в Україні

Обіцянки Дональда Трампа швидко закінчити війну з РФ не виконані. Україна опинилася в несправедливій ситуації: їй урізають потоки зброї, а Росія отримує бонуси — визнання анексованих територій, зазначає журнал The Economist.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне домогтися припинення вогню в Україні до 30 квітня поточного року. Дата збігається із завершенням перших 100 днів його перебування на посаді, пише британський журнал The Economist із посиланням на чиновників Білого дому та представників розвідки.

Початкові обіцянки Трампа швидко припинити повномасштабну війну виявилися важкими для виконання. Його оточення говорить про вражаючі результати, але насправді угода зводиться до мінімуму з кожним раундом човникової дипломатії, зазначає видання.

"Росія нав'язуватиме свої умови на кожному етапі переговорів, поки її сили мають успіхи на фронті", — ідеться в матеріалі.

США та Україна 11 березня запропонували негайне і безумовне 30-денне припинення вогню. Росія 18 березня звузила його до припинення атак на енергетичну інфраструктуру і забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі. Деталі останньої домовленості ще належить опрацювати.

Українські та європейські чиновники стурбовані тим, що Америка рухається до пом'якшення санкцій проти Росії. Небезпека полягає в тому, що поспішна мирна угода означатиме відмову від підтримки України та поступки Росії, підкреслили опитані представники влади.

На думку авторів видання, Вашингтон застосовує "батіг" переважно до України, яку відрізали від потоку американської зброї та розвідданих. Росії пропонують здебільшого пряники: визнання анексованих українських територій, відмову України від членства в НАТО і забезпечення гарантій її безпеки.

У президента Росії Володимира Путіна є вагомі причини тягнути час через позитивні тенденції на полі бою. Український лідер Володимир Зеленський побоюється, що погана угода викличе негативну реакцію громадськості, роблять висновки співрозмовники.

Нагадаємо, українські військові аналітики вважають малоймовірним завершення активних бойових дій в Україні до літа 2025 року. Складність ситуації пояснюється кризою глобальної стабільності.

У Києві озвучували дати початку дії "енергетичного перемир'я". Офіційно воно має діяти з 23-24 березня.