На 100 дней правления Трампа: в США назвали желаемую дату прекращения огня в Украине

Обещания Дональда Трампа быстро закончить войну с РФ не выполнены. Украина оказалась в несправедливой ситуации: ей урезают потоки оружия, а Россия получает бонусы — признание аннексированных территорий, отмечает журнал The Economist.

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​Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться прекращения огня в Украине до 30 апреля текущего года. Дата совпадает с завершением первых 100 дней его пребывания на посту, пишет британский журнал The Economist со ссылкой на чиновников Белого дома и представителей разведки.

Изначальные обещания Трампа быстро прекратить полномасштабную войну оказались трудновыполнимыми. Его окружение говорит о впечатляющих результатах, но на самом деле сделка сводится к минимуму с каждым раундом челночной дипломатии, отмечает издание.

"Россия будет навязывать свои условия на каждом этапе переговоров, пока ее силы имеют успехи на фронте", — говорится в материале.

США и Украина 11 марта предложили немедленное и безусловное 30-дневное прекращение огня. Россия 18 марта сузила его до прекращения атак на энергетическую инфраструктуру и обеспечения безопасного судоходства в Черном море. Детали последней договоренности еще предстоит проработать.

Украинские и европейские чиновники обеспокоены тем, что Америка движется к смягчению санкций против России. Опасность заключается в том, что поспешное мирное соглашение будет означать отказ от поддержки Украины и уступки России, подчеркнули опрошенные представители власти.

По мнению авторов издания, Вашингтон применяет "кнут" в основном к Украине, которую отрезали от потока американского оружия и разведданных. России предлагают в основном пряники: признание аннексированных украинских территорий, отказ Украины в членстве в НАТО и обеспечение гарантий ее безопасности.

У президента России Владимира Путина есть веские причины тянуть время из-за позитивных тенденций на поле боя. Украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что плохая сделка вызовет негативную реакцию общественности, делают выводы собеседники.

Напомним, украинские военные аналитики считают маловероятным завершение активных боевых действий в Украине к лету 2025 года. Сложность ситуации объясняется кризисом глобальной стабильности.

В Киеве озвучивали даты начала действия "энергетического перемирия". Официально оно должно действовать с 23-24 марта.