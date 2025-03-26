"Классический русский бред": у Зеленского назвали дату старта 30-дневного перемирия с РФ
Озвученное Москвой начало действия перемирия с 18 марта, по оценкам Банковой, не имеет юридического основания. Российская сторона использовала эту дату для обвинения ВСУ в обстрелах.
"Энергетическое перемирие" Украиной и Россией официально согласовано и должно действовать с 23-24 марта. Об этом рассказал агентству "РБК-Украина" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Режим прекращения огня по энергообъектам, по его словам, установили после согласования перечня объектов, по которым нельзя наносить удары.
"Можно считать, что в этом смысле юридически есть перечень объектов. Он согласован двумя сторонами, и с 23-го и 24-го это должно работать", — сообщил он.
Российская сторона заявляет о начале действия перемирия с 18 марта. Но Подоляк убежден, что эта дата не содержит юридического основания.
"Безусловно, не с 18 марта. Это вообще какой-то бред классический русский. Они что-то себе сами говорят для того, чтобы потом говорить: "Смотрите, они [украинская армия] же с 18 марта били [по объектам]", — продолжил советник главы ОП.
Президент Украины Владимир Зеленский официально зафиксировал это перемирие. Важным остается вопрос мониторинга и фиксации возможных нарушений. Соединенные Штаты должны вести техническую и аэрокосмическую разведку.
"Такой регламент надо наработать, чтобы не просто сказать "вы там нанесли удар". А четко показать, когда и кто именно его нанес. Есть ли этот объект в перечне, по которым нельзя наносить удары", — заключил он.
Напомним, Евросоюз не согласился с требованиями Москвы снять санкции с "Россельхозбанка" в рамках соглашения о частичном прекращении огня в Украине.
Министерство энергетики Украины ранее заявляло, что Россия показала другой перечень энергообъектов, по котором нельзя совершать удары.