"Классический русский бред": у Зеленского назвали дату старта 30-дневного перемирия с РФ

Озвученное Москвой начало действия перемирия с 18 марта, по оценкам Банковой, не имеет юридического основания. Российская сторона использовала эту дату для обвинения ВСУ в обстрелах.

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"Энергетическое перемирие" Украиной и Россией официально согласовано и должно действовать с 23-24 марта. Об этом рассказал агентству "РБК-Украина" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Режим прекращения огня по энергообъектам согласован двумя сторонами

Режим прекращения огня по энергообъектам, по его словам, установили после согласования перечня объектов, по которым нельзя наносить удары.

"Можно считать, что в этом смысле юридически есть перечень объектов. Он согласован двумя сторонами, и с 23-го и 24-го это должно работать", — сообщил он.

Российская сторона заявляет о начале действия перемирия с 18 марта. Но Подоляк убежден, что эта дата не содержит юридического основания.

"Безусловно, не с 18 марта. Это вообще какой-то бред классический русский. Они что-то себе сами говорят для того, чтобы потом говорить: "Смотрите, они [украинская армия] же с 18 марта били [по объектам]", — продолжил советник главы ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский официально зафиксировал это перемирие. Важным остается вопрос мониторинга и фиксации возможных нарушений. Соединенные Штаты должны вести техническую и аэрокосмическую разведку.

"Такой регламент надо наработать, чтобы не просто сказать "вы там нанесли удар". А четко показать, когда и кто именно его нанес. Есть ли этот объект в перечне, по которым нельзя наносить удары", — заключил он.

Напомним, Евросоюз не согласился с требованиями Москвы снять санкции с "Россельхозбанка" в рамках соглашения о частичном прекращении огня в Украине.

Министерство энергетики Украины ранее заявляло, что Россия показала другой перечень энергообъектов, по котором нельзя совершать удары.