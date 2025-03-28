Дожимают до капитуляции: Дикий объяснил, есть ли шанс на перемирие до 20 апреля (видео)

Бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран Евгений Дикий заявил, что Российская Федерация вместе с Соединенными Штатами Америки выражают другие взгляды на перемирие, чем имеет Украина. При этом Кремль ожидает капитуляции украинцев и не собирается платить никаких репараций. Прекращения огня в ближайшее время ожидать не стоит: ветеран объяснил, почему так произойдет.

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Мнение о возможности перемирия в Украине Дикий высказал в интервью медиа NV.

Перемирие в Украине — комментарий Евгения Дикого см. с 22:35

Экс-командир батальона "Айдар" обратил внимание на уменьшение интенсивности атак ВС РФ на разных отрезках фронта. Также россияне понесли большие потери, вытесняя ВСУ из Курской области. С этой точки зрения Кремль действительно может рассматривать вариант "заморозки", предположил Дикий. Но "заморозка" произойдет лишь тогда, когда Украину "дожмут до капитуляции", уточнил он. Россияне получили "козырь" — то есть поддержку президента США Дональда Трампа. Получается так, что есть две позиции — украинская и российско-американская. Позиция Москвы — капитуляция Киева на условных "Стамбульских договоренностях" без какой-либо ответственности РФ за войну. Поскольку украинцы на такое не согласятся, то никакого перемирия до 20 апреля и в течение ближайшего времени не будет, подытожил ветеран.

"Заморозка россиян устраивает только на таких условиях, которые для нас являются, фактически, капитуляцией. Наше видение и российско-американское видение того, на каких условиях можно эту войну заморозить, оно сейчас настолько диаметрально отличается! Нет даже точек соприкосновения. Я не вижу вообще перспективы замораживания войны в ближайшее время. Ни до какой Пасхи это точно не произойдет", — пояснил он.

Ветеран подчеркнул, что Украине нет никакого смысла соглашаться на условия "русского мира". При этом он вспомнил об успешных дальнобойных ударах Сил обороны по аэродрому "Энгельс". Также Дикий прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который предупредил о наступлении ВС РФ на Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую и Сумскую области. По мнению Дикого, для россиян не имеет особого значения, где именно продвигаться: они "прощупывают наши позиции" и ищут слабое место. Для многомесячных боев под Сумами и Харьковом враг собрал 70-тысячную группировку и ее не имеет смысла "раздирать на куски", чтобы отправить на другие отрезки фронта. Из этих соображений наступление на данных направлениях возможно с "военной точки зрения", сказал Дикий.

Перемирие в Украине — детали

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 25 марта рассказал об условиях перемирия, которые согласовали на трехдневных переговорах в Эр-Рияде. В договоренностях говорится о прекращении огня в энергетике и в Черном море. При этом Кремль отдельно подчеркнул, что согласится на перемирие, если снимут санкции против "Россельхозбанка". Агентство Reuters уточнило, что часть санкций, снятия которых требует Москва, зависят от ЕС.

Напоминаем, 27 марта президент РФ Владимир Путин предложил присоединить ряд стран к переговорам о перемирии в Украине.