Разбили челюсть: в Москве напали на "волонтерку", которая собирает деньги военным ВС РФ (фото)

Жительница Курской области Маргарита Кривцова, которая под именем Марго собирает помощь для российских военных, едва отбилась от нападавшего в Москве. Женщина получила травмы лица и о нападении написали в соцсетях.

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О деталях нападения на россиянку рассказал украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.

Стерненко опубликовал сообщение из соцсетей от неуказанного автора. В заметке рассказывают о нападении неизвестного мужчины на Маргариту Кривцову, основательницу сообщества "ZOV Марго". Автор сообщения указал, что нападавший обзывал россиянку "тварью", которая помогает ВС РФ. Также рассказывается, что муж Марго воюет против украинцев, а она тем временем собирает помощь российской армии.

Война РФ — жалобы относительно нападения на Маргариту Кривцову в Москве Фото: Telegram / Стерненко

Нападавшего задержали, утверждают в соцсети. На кадрах с места событий видно, как мужчину прижимают к земле двое россиян, скручивают, а он при этом совсем не сопротивляется.

Война РФ — задержание нападавшего на Маргариту Кривцову в Москве Фото: Скриншот

В заметке Стерненко также есть фото справки, которую, вероятно, получила Маргарита Кривцова после осмотра врачей. В справке указано, что осмотр состоялся 31 марта 2025 года. Фамилия пациента не указана: есть только инициалы "М.В." и год рождения 1984. Травматолог написал, что потерпевший получил травмы челюсти и рук.

Война РФ — справка Маргариты Кривцовой о травмах в Москве Фото: Telegram / Стерненко

Война РФ — детали деятельности Маргариты

В Telegram можно отыскать канал Маргариты Кривцовой с названием, о котором упомянул Стерненко. В канале указано, что Марго помогает военным ВС РФ. Об активистке также рассказали на канале "Россия 1". РосСМИ сообщили, что Кривцова руководит "волонтерским центром "Полк Марго" в Курской области. Россиянка с первых дней вторжения в Украину поддерживает российскую армию и за это в 2023 году получила награду. Среди сообщений россиянки есть информация о сборе денег, о плетении маскировочных сеток, о закупке генераторов для подразделений ВС РФ.

Война РФ — Маргарита Кривцова разговаривает с росСМИ Фото: Скриншот Война РФ — Маргарита Кривцова отчитывается о помощи российской армии Фото: Скриншот

Отметим, в апреле 2023 года произошел скандал с "волонтером и добровольцем" Михаилом Лучинем, который помогал российской армии на войне. Россиянин пожаловался в соцсети, будто его аккаунт на портале AliExpress взломали и использовали собранных 25 тыс. долл. не по назначению. По словам Лучина, неизвестные лица на всю сумму купили товары "взрослого" назначения. Россиянин уверял, что деньги ему вернут в течение трех месяцев, но международное сообщество InformNapalm написало, что такое вряд ли произойдет и деньги потеряны навсегда.

Напоминаем, в марте на фронте подорвалась группа пропагандистов росСМИ, которые распространяли кремлевские нарративы о войне РФ. В феврале в Бердянске взлетел в воздух коллаборационист, который пошел на сотрудничество с оккупантами. Тем временем российские власти придумали способ для восстановления населения, потерянного на российско-украинской войне.