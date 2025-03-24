Один удар HIMARS: росСМИ сообщили о гибели сразу трех пропагандистов

Группа российских пропагандистов снимала репортаж о боевых действиях под Купянском или Кременной. Представители Кремля могли попасть под удар HIMARS, уверяют росСМИ.

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На фронте в Украине погибли российские пропагандисты, которые снимали репортажи для росСМИ "Известия" и "Звезда". "Известия" подтвердили смерть репортера Александра Федорчака. "Звезда" потеряла сразу двоих — оператора и водителя. Фокус собрал информацию российских медиа о событиях на российско-украинском фронте.

"Известия" сообщили о судьбе пропагандиста Федорчака в 18:46: указано, что он погиб. РосСМИ опубликовало фото репортера, который позирует с котом. Мужчина одет в военную форму, но на нем не видно жилета с надписью "Пресса".

Потери РФ — "Известия" о пропагандисте Федорчаке — "Известия Фото: Скриншот

В серии следующих сообщений росСМИ рассказало о некоторых деталях инцидента. Указано, что Федорчаку — 28 лет, он родился в Крыму, сначала работал в печатном медиа, затем перешел на телевидение. Не сообщается о точном месте и обстоятельствах гибели россиянина. Зато объясняется, что последние репортажи российского пропагандиста сняты под Купянском в Харьковской области Украины.

В 21:10 появилось заявление росСМИ "Звезда". В Telegram-канале телеканала написали, что вместе с Федорчаком погибли еще двое работников — оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Отмечается, что на российско-украинской войне они выполняли "профессиональный долг". Также указано, что инцидент произошел якобы в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

Потери РФ — "Зивезда" о пропагандистах Панове и Сиркели Фото: Скриншот

Потери РФ — комментарии российских властей и росСМИ

Гибель трех российских пропагандистов, а также еще трех человек, подтвердил так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник, написало ТАСС. По его словам, событие произошло неподалеку от города Кременная Луганской области. Также медиа сообщило, что пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обратилась к ОБСЕ и ЮНЕСКО. Россиянка призвала международные организации как-то отреагировать на судьбу представителей росСМИ, которые присоединились к войне.

Агентство ТАСС сообщило о ранении корреспондента Михаила Скуратова. Россиянин заверил, что получил ранение голени: ему оказывают помощь, угрозы жизни нет. Также уточняется, что этот гражданин пострадал в Курской области.

Потери РФ — ТАСС о пропагандисте Михаиле Скуратове Фото: Скриншот

Отметим, 4 января росСМИ сообщили о гибели российского пропагандиста Александра Мартемьянова. Пропагандист также работал на "Известия". Происшествие произошло на трассе Горловка-Донецк, пояснил его коллега Максим Романенко, которому удалось спастись. Как выяснили, по машине ударил FPV-дрон.

Аналогичный инцидент произошел под Горловкой летом 2024 года. Так называемый "мэр" оккупированного города Иван Приходько заявил, что от ранений умер пропагандист НТВ Алексей Ивлиев.

Напоминаем, 24 марта издание The Insider рассказало о столкновении между пропагандистом Владимиром Соловьевым и кадыровцами полка "Ахмат".