В РФ "кадыровцы" заставили извиняться пропагандиста Соловьева, за то, что их похвалил: подробности

Соловьев никогда ранее не критиковал "Ахмат" и его руководство. Впрочем, его высказывания завершились для него публичным унижением и необходимостью приносить многократные извинения.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев вынужден был извиняться перед "кадыровцами" за то, что их похвалил, причем дважды. Об этом сообщает издание The Insider.

Все началось с того, что 19 марта Соловьев обругал в своем эфире российского военкора Романа Алехина, который заключил контракт с подразделением "Ахмат", прослужил там 23 дня, понял, что "совершил ошибку" и уволился, получив награды, в частности, за операцию "Поток" с трубой в Судже. Военкор заявил, что в тылу от него "больше пользы".

Соловьев возмутился таким краткосрочным контрактом: "Это армия или банда? Вот "Ахмат" — армия".

Эти слова представители чеченского подразделения восприняли как наезд на них, видимо, услышав только слова "Ахмат" и "банда" и связав их друг с другом.

Командир "Ахмата" Апти Алаудинов отреагировал видеообращением с критикой пропагандиста и встал на защиту Алехина.

Уже на следующий день Соловьев пригласил Алаудинова в эфир, где продемонстрировал явное раскаяние, но этого оказалось недостаточно. Позже министр информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал отдельное видео с объяснениями и извинениями Соловьева, где телеведущий называет всех чеченцев "друзьями и братьями".

Соловьев никогда ранее не критиковал "Ахмат" и его руководство. Впрочем, его высказывания завершились для него публичным унижением и необходимостью приносить многократные извинения.

Напомним, что "кадыровцы" приложили руку к провалу спецоперации "Труба" в Судже на Курщине. Все из-за их оператора БпЛА с позывным "Моисей", который обратился за помощью к губернатору Курской области. П