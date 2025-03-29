Контракт 18-24: в Минобороны рассказали, как получить выплату в размере 1 млн гривен

В министерстве обороны Украины объяснили критерии получения заявленных выплат в размере 1 млн гривен в соответствии с контрактом "18-24", а также какие категории военнослужащих получат соответствующее вознаграждение после присоединения к подразделениям Сил обороны.

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Об этом сообщает издание NV со ссылкой на соответствующий документ министерства.

Согласно положениям Министерства обороны, соответствующее вознаграждение выдается на основании одного из трех возможных вариантов:

выписок из послужных списков и копий учетно-служебных карточек,

справок о прохождении военной службы,

справок с мест предыдущей службы военного и об отсутствии привлечения к ответственности.

В МО добавляют, что для получения выплаты нужно иметь как минимум по одному из документов, однако "не обязательно подавать все из них, но необходимо обеспечить наличие документов, охватывающих все три группы". При этом справки должны быть предоставлены с каждого места службы военного, включая текущее.

В ведомстве указывают, что военный имеет право на выплату 1 млн грн в случае, если был принят или призван на военную службу начиная с 24.02.2022 в возрасте до 25 лет, а опыт непосредственного участия в боевых действиях составляет не менее 6 месяцев по состоянию на 13.02.2025.

Само вознаграждение выплачивается в соответствии со временем службы в пропорции 1/6 от суммы за каждые 30 дней, а выплата осуществляется один раз за весь период прохождения военной службы. В Минобороны добавляют, что перевод военного из одного подразделения в другое не влияет на получение соответствующей суммы, а выплаты не подлежат особому налогообложению.

Кто имеет право на получение выплат

В соответствии с положениями Минобороны, выплаты не смогут получить те военнослужащие, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года находились на срочной службе и в дальнейшем заключили контракт. Однако лица рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ и Госспецслужбы транспорта, которые на момент принятия постановления были в возрасте до 25 лет и находились в штате соответствующих соединений, могут получить соответствующие средства.

Соответствующая норма также касается курсантов высших военных учебных заведений, которые соответствуют вышеуказанным критериям и могут предентовать на выплаты, поскольку их фактическое воинское звание относится к категории лиц рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ.

Положение на выплаты 1 млн грн не распространяется на офицеров, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет, а после вступления в силу постановления получили соответствующие звания. На получение соответствующие вознаграждения также могут претендовать лица, которые были бывшими заключенными и присоединились к ВСУ, а также соответствуют указанным критериям.

В МО указывают, что лица, которые были привлечены два или более раз за военные админнарушения или на основании письменного приказа к дисциплинарной ответственности за нарушение воинской дисциплины, не имеют право на выплату. В то же время если дисциплинарное взыскание было снято или его срок истек до 13 февраля 2025 года, то такое лицо может претендовать на получение выплаты.

Также соответствующие выплаты могут семьи военнослужащих, которые были захвачены в плен, стали заложниками, были интернированы в нейтральных государствах или без вести пропавшие. Такую сумму выплачивают в полном объеме, если военный находился и освобожден из плена (за исключением добровольной сдачи в плен) или имел заболевания, или ранения (травм, контузий, увечий), полученных при защите отечества.

"Факт учета военного как пропавшего без вести или пленного, независимо от того, пропал он без вести (или попал в плен) до вступления в силу постановления или после, не лишает его семью права на соответствующие выплаты. При этом вознаграждение подлежит распределению и выплате семьям согласно соответствующему порядку. То есть выплату могут получить жена (муж), а в случае ее (его) отсутствия — совершеннолетние дети, проживающие вместе с ней (ним), или законные представители (опекуны, попечители) или усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с детства — независимо от их возраста), а также лица, находящиеся на содержании военных, или родители равными долями, если военные не состоят в браке и не имеют детей", — объясняют в Министерстве обороны.

Ранее стало известно о том, каковы первые выплаты по "Контракту 18-24". Начальник отделения рекрутинга 95-й ОДШБр Игорь Годлевский говорит, что бригада обрабатывает большое количество заявок от добровольцев ежедневно, и тенденция растет.

Впоследствии сообщалось, что Минобороны представило пошаговый алгоритм, как поступить на службу по "контракту 18-24". Будущие рекрутеры должны пройти несколько этапов отбора и проверки, после чего военнослужащие должны пройти подготовку.