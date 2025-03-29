Контракт 18-24: в Міноборони розповіли, як отримати виплату в розмірі 1 млн гривень

В міністерстві оборони України пояснили критерії отримання заявлених виплат в розмірі 1 млн гривень відповідно до контракту "18-24", а також які категорії військовослужбовців отримають відповідну винагороду після долучення до підрозділів Сил оборони.

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Про це повідомляє видання NV з посиланням на відповідний документ міністерства.

Згідно з положеннями Міністерства оборони, відповідна винагорода видається на підставі одного з трьох можливих варіантів:

витягів з послужних списків і копій обліково-послужних карток,

довідок про проходження військової служби,

довідок з місць попередньої служби військового та про відсутність притягнення до відповідальності.

В МО додають, що для отримання виплати потрібно мати щонайменше по одному з документом, однак "не обов’язково подавати усі з них, але необхідно забезпечити наявність документів, що охоплюють усі три групи". При цьому довідки мають бути надані з кожного місця служби військового, включно з поточним.

У відомстві вказують, що військовий має право на виплату 1 млн грн у випадку, якщо був прийнятий або призваний на військову службу починаючи з 24.02.2022 у віці до 25 років, а досвід безпосередньої участі у бойових діях складає не менше 6 місяців станом на 13.02.2025.

Сама винагорода виплачується відповідно до часу служби в пропорції 1/6 від суми за кожні 30 днів, а виплата здійснюється один раз за весь період проходження військової служби. В Міноборони додають, що переведення військового з одного підрозділу до іншого не впливає на отримання відповідної суми, а виплати не підлягають особливому оподаткуванню.

Хто має право на отримання виплат

Відповідно до положень Міноборони, виплати не зможуть отримати ті військовослужбовці, які станом на 24 лютого 2022 року перебували на строковій службі та надалі уклали контракт. Однак особи рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ та Держспецслужби транспорту, які на момент ухвалення постанови були віком до 25 років і перебували в штаті відповідних з'єднань, можуть отримати відповідні кошти.

Відповідна норма також стосується курсантів вищих військових навчальних закладів, які відповідають вищевказаних критеріям та можуть предентувати на виплати, оскільки їхнє фактичне військове звання відносить їх до категорії осіб рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ.

Положення на виплати 1 млн грн не розповсюджується на офіцерів, які приєдналися до війська у віці до 25 років, а після набрання чинності отримати відповідні звання. На отримання відповідні винагороди також можуть претендувати особи, які були колишніми ув'язненими та долучилися до ЗСУ, а також відповідають виказаним критеріям.

У МО вказують, що особи, які були притягнуті два або більше разів за військового адмінпорушення або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, не мають право на виплату. Водночас якщо дисциплінарне стягнення було зняте або його строк минув до 13 лютого 2025 року, то така особа може претендувати на отримання виплати.

Також відповідні виплати можуть сім'ї військовослужбовців, які були захоплених у полон, стали заручниками, були інтерновані у нейтральних державах або безвісти зниклі. Таку суму виплачують у повному обсязі, якщо військовий перебував та звільнений з полону (за винятком добровільної здачі в полон) або мав захворювання чи поранення (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту вітчизни.

"Факт обліку військового як зниклого безвісти або полоненого, незалежно від того, чи зник він безвісти (або потрапив в полон) до набрання чинності постанови чи після, не позбавляє його родину права на відповідні виплати.При цьому винагорода підлягає розподілу та виплаті сім'ям згідно з відповідним порядком. Тобто виплату можуть отримати дружина (чоловік), а в разі її (його) відсутності — повнолітні діти, які проживають разом з нею (ним), або законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства — незалежно від їхнього віку), а також особи, які перебувають на утриманні військових, або батьки рівними частками, якщо військові не перебувають у шлюбі і не мають дітей", — пояснюють в Міністерстві оборони.

Раніше стало відомо про те, якими є перші виплати за "Контрактом 18-24". Начальник відділення рекрутингу 95-ї ОДШБр Ігор Годлевський говорить, що бригада опрацьовує велику кількість заявок від добровольців щоденно, і тенденція зростає.

Згодом повідомлялося, що Міноборони представило покроковий алгоритм, як вступити на службу за "контрактом 18-24". Майбутні рекрутери мають пройти кілька етапів відбору і перевірки, після чого військовослужбовці мають пройти підготовку.