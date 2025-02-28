"Маса заявок щодня": в ЗСУ повідомляють про перші виплати за "Контрактом 18-24" (відео)

Начальник відділення рекрутингу 95-ї ОДШБр Ігор Годлевський говорить, що бригада опрацьовує велику кількість заявок від добровольців щоденно, і тенденція зростає.

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Кількість добровольців "Контракт 18-24" зростає, і молоді люди вже почали отримувати перші виплати. Про це начальник відділення рекрутингу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Збройних сил України Ігор Годлевський сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами військового, нові заявки від добровольців бригада отримує щоденно.

"Ми військова частина, яка відбирає абсолютно на всі посади. У нас є маса заявок, які ми опрацьовуємо, вони надходять кожного дня", — розповів Ігор Годлевський.

За словами начальника відділення рекрутингу, підписанти контракту вже отримують перші виплати.

"Тенденція іде на збільшення, і це не може не радувати", — сказав він.

Ігор Годлевський зазначив, що потенційний кандидат на службу в 95-й ОДШБр проходить психологічний відбір, тестування та військово-лікарську комісію.

"Якщо людина підходить нам і визнається ВЛК придатною до служби в десантно-штурмових військах — вона буде в нас служити на контракті", — сказав рекрутер.

Контракт 18-24: які умови

Проєкт "Контракт 18-24" стартував в Україні 11 лютого. У Міноборони пояснювали, що добровольці за рік служби отримають виплату в розмірі 1 мільйона гривень (окрім зарплати 120 тисяч гривень на місяць), дозвіл на виїзд за кордон і відстрочку від мобілізації після завершення служби, можливість безплатно навчатися в обраному закладі вищої освіти, отримати іпотеку під 0%. В умовах також зазначено, що мобілізовані за контрактом молоді люди служитимуть на передовій на бойових посадах.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 11 лютого розповів детально про умови, які пропонує "Контракт 18-24". Передбачається, що один мільйон гривень добровольці отримуватимуть частинами: перші 200 тисяч одразу після підписання контракту, наступні 300 тисяч після проходження п'ятиденного базового військового вишколу, і решту 500 тисяч у день вилучення зі списків особового складу після завершення контракту.

12 лютого пресслужба Міноборони України повідомила, що заявку на контракт зі ЗСУ українці у віці 18-24 років можуть подати в застосунку "Резерв+".

18 лютого речник Міноборони Дмитро Лазуткін говорив, що заявки на участь у проєкті "Контракт 18-24" у застосунку "Резерв+" подали понад 10 тисяч людей.

Ексначальник штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич 28 лютого прокоментував контракт для молоді. Він зазначив, що спершу ідея йому сподобалася, але умови контракту несправедливі для військових, які долучилися до армії в молодому віці раніше. Також він вважає неправильним, що до проєкту залучені лише 6 бригад.