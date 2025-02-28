Пішов на війну у 21 рік: азовець Кротевич відреагував на контракт для молоді (відео)

"Тавр" не підтримує зниження мобілізаційного віку, поки повністю не зміниться керівництво української армії. Зокрема, він вказав на дві проблеми контракту для молоді 18-24 років.

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Ексначальник штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич прокоментував умови контракту для молоді 18-24 років. Про це військовослужбовець розповів в інтервʼю Bihus.Info.

Богдан "Тавр" Кротевич відреагував на контракт для молоді (див. з 44:30)

Підполковник ЗСУ, який пройшов російський полон, зазначив, що коли почув про новий контракт для молоді, то йому сподобалася така ідея. Втім, "Тавр" визнає, що це несправедливо. Сам Кротевич пішов на війну у 21 рік і не отримав жодних виплат.

"Ті, хто зараз у війську, і кому зараз до 25 років, щоб в них була можливість звільнитися і перепідписати контракт. Я вважаю, це буде справедливо", — розповів військовослужбовець.

До того ж, контракт розповсюджується лише на 6 бригад, що "Тавр" вважає "кумівством". Азовець зазначає, що це є однією з проблем, яка є при нинішньому командуванні Збройних Сил.

"Це не те що несправедливо. Мабуть, я б сказав, це порушення статуту, порушення дисциплінарних речей", – сказав Кротевич.

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"Тавр" не розуміє, чому обрали саме ці бригади. Кротевич вважає, що потрібно, аби контракт включав всі бригади, зокрема й Нацгвардії.

Зокрема, воїн зазначив, що не підтримує зниження мобілізаційного віку, поки не зміниться керівництво українського війська.

Хто такий Богдан "Тавр" Кротевич

Кротевич був частиною "Азову" з 2014 року, пройшовши шлях від піхотинця до командира взводу. Під час оборони Маріуполя навесні 2022 року "Тавр" разом з побратимами потрапив у російський полон.

Після повернення воїн розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ої бригади "Азов". "Тавр" взяв участь у розширенні бригади і координував бої на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року, а також докладав зусиль задля успішної оборони та контрнаступальних дій "Азову" на Кремінському та Торецькому напрямках.

Нагадаємо, Богдан Кротевич пішов з бригади "Азов".

Також Фокус писав про причини рішення "Тавра" піти з "Азову".