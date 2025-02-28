Пошел на войну в 21 год: азовец Кротевич отреагировал на контракт для молодежи (видео)

"Тавр" не поддерживает снижение мобилизационного возраста, пока полностью не изменится руководство украинской армии. В частности, он указал на две проблемы контракта для молодежи 18-24 лет.

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Экс-начальник штаба 12 бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич прокомментировал условия контракта для молодежи 18-24 лет. Об этом военнослужащий рассказал в интервью Bihus.Info.

Богдан "Тавр" Кротевич отреагировал на контракт для молодежи (см. с 44:30)

Подполковник ВСУ, который прошел российский плен, отметил, что когда услышал о новом контракте для молодежи, то ему понравилась такая идея. Впрочем, "Тавр" признает, что это несправедливо. Сам Кротевич пошел на войну в 21 год и не получил никаких выплат.

"Те, кто сейчас в армии, и кому сейчас до 25 лет, чтобы у них была возможность уволиться и переподписать контракт. Я считаю, это будет справедливо", — рассказал военнослужащий.

К тому же, контракт распространяется только на 6 бригад, что "Тавр" считает "кумовством". Азовец отмечает, что это является одной из проблем, которая есть при нынешнем командовании Вооруженных Сил.

"Это не то что несправедливо. Пожалуй, я бы сказал, это нарушение устава, нарушение дисциплинарных вещей", — сказал Кротевич.

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"Тавр" не понимает, почему выбрали именно эти бригады. Кротевич считает, что нужно, чтобы контракт включал все бригады, в том числе и Нацгвардии.

В частности, воин отметил, что не поддерживает снижение мобилизационного возраста, пока не изменится руководство украинской армии.

Кто такой Богдан "Тавр" Кротевич

Кротевич был частью "Азова" с 2014 года, пройдя путь от пехотинца до командира взвода. Во время обороны Мариуполя весной 2022 года "Тавр" вместе с побратимами попал в российский плен.

По возвращении воин начал восстановление боеспособности подразделения и его масштабирование до 12-й бригады "Азов". "Тавр" принял участие в расширении бригады и координировал бои на Запорожском направлении во время летнего контрнаступления 2023 года, а также прилагал усилия для успешной обороны и контрнаступательных действий "Азова" на Кременском и Торецком направлениях.

Напомним, Богдан Кротевич ушел из бригады "Азов".

Также Фокус писал о причинах решения "Тавра" уйти из "Азова".