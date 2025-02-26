"Строгий и требовательный": Богдан "Тавр" Кротевич уходит из "Азова" (фото)
Более 10 лет жизни "Тавр" посвятил "Азову" и защите Украины. Он прошел российский плен, координировал действия во время контрнаступлений, пройдя путь от пехотинца до командира взвода.
Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу и оставляет должность начальника штаба "Азова". Об этом сообщается на страницах бригады в соцсетях.
Командование и личный состав 12-й бригады НГУ поблагодарило "Тавр" за более 10 лет преданной службы.
Кротевич был частью "Азова" с 2014 года, пройдя путь от пехотинца до командира взвода.
"Строгий и требовательный, он всегда стремился к высокому уровню дисциплины и подготовки", — отметила пресс-служба "Азова".
"Тавр" участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС. В 2021 году Богдан Кротевич возглавил штаб "Азова". После начала большой войны он участвовал в управлении обороной Мариуполя, став надежным помощником командира.
Во время обороны Мариуполя весной 2022 года "Тавр" вместе с побратимами попал в российский плен, вернувшись из него в сентябре.
После этого воин начал восстановление боеспособности подразделения и его масштабирование до 12-й бригады "Азов". "Тавр" принял участие в расширении бригады и координировал бои на Запорожском направлении во время летнего контрнаступления 2023 года, а также прилагал усилия для успешной обороны и контрнаступательных действий "Азова" на Кременском и Торецком направлениях.
Богдан Кротевич не только участвовал в военных действиях, но и внес вклад в реформирование украинской армии, вдохновляя гражданских участвовать в армии.
""Азов" сформировал меня, в первую очередь, как мужчину и патриота своего государства, за что я всегда буду благодарен подразделению и всему его коллективу", — отметил "Тавр".
В "Азове" добавили, что Богдан "Тавр" Кротевич всегда будет неотъемлемой частью их семьи.
В бригаде не уточнили причин, почему он уходит.
Напомним, "Тавр" раскритиковал военное руководство и депутатов.
Также Фокус писал о критике "Тавром" действий генерал-лейтенанта Содоля.