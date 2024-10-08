"Плюет в лицо всем": Кротевич раскритиковал высшее военное командование и депутатов

По словам подполковника НГУ, российские военнопленные в Украине получают 1500 грн зарплаты, в то время как украинские курсанты-военнослужащие — от 620 до 790 грн.

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Начальник штаба бригады НГУ "Азов" подполковник Богдан Кротевич раскритиковал высшее военное командование и украинских депутатов из-за низких зарплат курсантов-военнослужащих. Своим мнением офицер поделился у себя в Telegram.

Он заявил, что узнал о том, что Белгородская область России будет выплачивать 31 тысячу долларов подъемных тем, кто подпишет контракт с ВС РФ. Кроме того, он заявил, что российские военнопленные в Украине получают 1500 грн зарплаты, в то время как украинские курсанты-военнослужащие — от 620 до 790 грн.

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Суд обязал ГБР открыть уголовное производство против генерала Содоля, — Кротевич

"Уже не знаю, как можно продолжать так низко и беспринципно плевать на свое население и военнослужащих, которые фактически дают всем украинцам право на существование. Каждый раз, когда я уверен, что ничего в этом мире меня больше не удивит – либо политики, либо высшее военное руководство просто будто говорит "холд май бир" (с английского "подержи мое пиво", — ред), и плюет в лицо всем военным в первую очередь", — написал он.

По его словам, нет тех, кто серьезно борется за решение проблемы с ответственностью высшего военного руководства, а также тех, кто глобально берется за борьбу защиты интересов и престижа курсантов-военнослужащих.

"Да, есть небольшие группы самих курсантов, которые борются сами за себя, в том числе и отдельные военнослужащие, однако ресурсов (в том числе медийного) им не хватает", — отметил Кротевич.

Также он призвал всех, кто готов решить проблему с курсантами написать ему в "личные сообщения".

Напомним, 23 июня начштаба бригады "Азов" обратился в ГБР с заявлением для расследования действий военного генерала Юрия Содоля. Он отмечал, что 99% военных "понимают, о ком идет речь, и большинство этого человека ненавидят".

Позже The Washington Post сообщил, что получил доступ к самому заявлению. В нем Кротевич отметил, что Содоль не провел "ни одного часа" в Мариуполе и пытался отправить в наступление бригаду без необходимых боеприпасов.

Уже 26 июня Кротевич сообщил, что ГБР направило ему ответ, однако он им остался "недоволен". Он призвал военных не бояться давать показания против Содоля, в том числе и непубличные.